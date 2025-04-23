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Osmaniye'de çok acı olay: Akıma kapılan anne ile küçük kızı can verdi

Osmaniye'de çok acı olay: Akıma kapılan anne ile küçük kızı can verdi

21:0723/04/2025, Çarşamba
AA
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Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti.
Elektrik akımına kapılan anne-kız hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi yaşamını yitirdi.

Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Ü. (6) elektrik akımına kapıldı.

Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Ü. (37) de akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.



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