Osmaniye'de iki mahalle yok oldu

Depremde en büyük yarayı alan illerimizden Osmaniye’de hem arama kurtarma hem de depremzedelere yardım çalışmaları hızla devam ediyor. Kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 700’ü aşarken, 250 binanın yıkıldığı açıklandı. Kent merkezindeki yıkılmayan binaların ise büyük bölümü ağır hasarlı. Yıkımın en çok olduğu bölgeler Rahime Hatun Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi. Merkezdeki yeni yerleşim birimlerinin ağırlıkta olduğu Rahime Hatun Mahallesi’ne bağlı tüm sokaklar ve caddelerde yıkım çok derin.

EN MEŞHUR CADDE

Özellikle mahallenin en meşhur caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde neredeyse yıkılmayan ya da hasar almayan bina yok. Yıkılan binalar 45 yıllık. Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Metin Tamer Sitesi ise acının diğer merkezi. 24 bloktan oluşan sitede 9. ve 4. blok tamamen yıkılmış durumda. Diğer bloklar ise en ufak bir sarsıntıda yıkılacak durumda. Enkaz altında kaç kişinin olduğu ise bilinmiyor.

KIRIK ELLE YARDIMA DEVAM

Arama kurtarma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Sitede ilk günden beri yardım çalışmalarına gönüllü olarak devam eden sebze hali esnafı Aydın Çelik, enkaz altından birkaç vatandaşı sağ olarak çıkarttıklarını anlatıyor. Kendisinin de çalışmalar sırasında yaralandığını belirten Çelik, yaşadıklarını şu sözlerle özetliyor: “Normalde bu mahallede oturmuyorum. Enkaz altında tanıdığım kimse yok. Ama vicdanen buradayım. Kendi çocuklarımı emniyete aldım, başkasının evlatlarını kendi evladım yerine koyuyorum. İlk sabah bir anneyle çocuğu çıkardık. Daha sonra bir sağlık görevlisini kurtardık. Onu enkazdan çıkarmaya çalışırken parmaklarım kırıldı. Ancak yardıma devam ediyorum. Kolum kopsaydı bile tek kolumla devam ederdim. Son kişiye kadar burayı terk etmeye niyetim yok.”



