Osmaniye'de terör propagandası operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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