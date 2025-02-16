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Osmaniye'de terör propagandası operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Osmaniye'de terör propagandası operasyonu: Bir kişi tutuklandı

16:4816/02/2025, Pazar
AA
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Yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 3 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

#operasyon
#osmaniye
#polis
#terör örgütü PKK/KCK propagandası

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