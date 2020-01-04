Gündem ÖSYMnin kozmik odası 2016da açıldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

ÖSYM’nin kozmik odası 2016’da açıldı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında düzenlenen iddianameyle, sınav sorularının hazırlandığı ÖSYM’nin kozmik odası olarak nitelendirilen yerdeki bilgisayarlarda inceleme yapabilmek için 2016 yılında Bakanlar Kurulu’ndan izin alındığı ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlar Kurulu’nun verdiği karar doğrultusunda ilgili bilgisayarlarda bilirkişilerce inceleme yapıldığı belirtildi. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında, “FETÖ üyeliği ve Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından açılan davanın iddianamesinde, ÖSYM’deki sınav yolsuzluklarının, sınav sorularının kim ya da kimler tarafından ve nasıl sızdırıldığının ortaya çıkarılması için soruların hazırlandığı ÖSYM’nin kozmik odasına nasıl girildiği anlatıldı.

BAKANLAR KURULU KARARI GEREKLİ

İddianameye göre, soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, alınan mahkeme kararı üzerine, ÖSYM Başkanlığının 2. katındaki Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan LOG sunucularından imaj almak için 30 Kasım 2016 tarihinde ÖSYM’ye gitti. Ancak ÖSYM Başkanlığındaki yetkililer, ÖSYM teşkilat kanunu gereğince söz konusu yerlerde inceleme yapılabilmesi için “Bakanlar Kurulu izni gerektiği”ni bildirdi. Bunun üzerine kozmik odada inceleme yapılamadı.

BAKANLAR KURULU İZİN VERDİ

  • Bakanlar Kurulu, 27 Aralık 2016 tarihinde aldığı kararla, bilirkişi heyetinin ÖSYM’nin kozmik odasındaki bilgisayarlarda inceleme yapabilmesine izin verdi. Bakanlar Kurulu kararının ardından Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda, 13 Ocak 2017 ÖSYM Başkanlığına gidilerek gerekli çalışmalara başlanıldı ve söz konusu bilgisayarların incelemesi yapılabildi.

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