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Ot toplamak için kayalıklara çıkan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ot toplamak için kayalıklara çıkan 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

11:1023/06/2025, Pazartesi
DHA
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Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Burdur'un Bucak ilçesinde ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen Fatma Acar (45), hayatını kaybetti.

Burdur'un Beşkonak köyünde oturan Fatma Acar, akrabalarıyla yöresel ot türü 'sızgıla' toplamak için kayalıklara tırmandı. Dengesini kaybeden Fatma Acar, metrelerce yüksekten düştü. Acar'ın kurtarılması için jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Acar bulundu. Ekipler, Fatma Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.




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