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Kocaeli'de dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü

Kocaeli'de dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü

21:1922/06/2025, Pazar
DHA
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Kocaeli'de dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü
Kocaeli'de dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybedip dereye düşen K.A.Y.'yı kurtarmak için önce ağabeyi A.S.Y. ardından da anneleri Reyhan Karabudak (37) suya atladı. K.A.Y. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ağabeyi ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı, annenin ise cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları K.A.Y. ve A.S.Y. ile ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. İddiaya göre K.A.Y., dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören A.S.Y. peşinden atlarken, ardından anne Karabudak da çocuklarını kurtarmak için suya atladı.


Kendi imkanları ile sudan çıktı


Sudan kendi imkanlarıyla çıkan K.A.Y. çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. K.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. A.S.Y. ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Annenin cansız bedeni çıkarıldı


Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak'a ulaştı. Yapılan kontrollerde anne Karabudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak'ın cenazesi, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


'Çocuğu kurtardık'


Kurtarma çalışmalarına katılan Ahmet Erkul evinin ormanlık alana 300 metre mesafede olduğunu belirterek, “Bağırma sesi duydum; daha sonra ambulans ve itfaiyenin sesini duydum. Olay yerine ulaştık. Çocuğu oradan kurtardık. Diğer çocuğu görmedim. Suya düşen anneyi itfaiye çıkardı. Anne öldü” diye konuştu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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