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Oteller için art arda uyarı gitmiş: Bakanlığın 1,5 yılda 7 resmi yazı gönderdiği ortaya çıktı

Oteller için art arda uyarı gitmiş: Bakanlığın 1,5 yılda 7 resmi yazı gönderdiği ortaya çıktı

15:451/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Turizm işletme belgesi olmayan otellere yazı üstüne yazı gitmiş
Turizm işletme belgesi olmayan otellere yazı üstüne yazı gitmiş

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası tepkilerin odağındaki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine sıkça gönderdiği bir 'bildirim' üzerinden hedef almış, söz konusu yazının; Kartalkaya faciasından sonra yapıldığını iddia etmişi. Ancak bakanlığın turizm işletme belgesi olmayan oteller için 81 ile 1,5 yılda 7 resmi yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, turizm işletme belgesi olmayan oteller için 81 ile 1,5 yılda 7 resmi yazı gönderdiği belirtildi.


Bakanlıktan alınan bilgiye göre; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinde yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremez. Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından veriliyor.


2023'ten itibaren farklı tarihlerde gönderilmiş


Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu zorunluluğa rağmen turizm işletme belgesi almayan tesislere karşı azami hassasiyet gösterilmesi için 2023'ten itibaren farklı tarihlerde 81 ile 7 resmi yazı gönderdi. Bakanlık tarafından 21 Temmuz 2023, 31 Mayıs 2024, 07 Haziran 2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere, 27 Haziran 2024 tarihinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare), 22 Kasım 2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapıldı. Bolu Kartalkaya'daki otel yangınından sonra 27 Ocak ve 29 Ocak 2025 tarihlerinde de iki ayrı yazı ile aynı hususların bir kez daha hatırlatıldığı belirtildi.


Yangı faciasında tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz konusu yazının yangın faciasından sonra gönderildiğini iddia etmişti.



#Tanju Özcan
#Bolu
#yangın
#Kültür ve Turizm Bakanlığı

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