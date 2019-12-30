Gündem Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar
KOCAELİ

Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar

Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar

Kocaeli'de son 2 yılda, 12 ilde açtıkları oto galerileri ile araçlarını satmak isteyen 400 kişiden vekaletname alıp, yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yapan çete, polisin operasyonuyla çökertildi.

Haber Merkezi DHA
9 kişilik bir çetenin, oto galerisi açıp dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.
9 kişilik bir çetenin, oto galerisi açıp dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2018 ve 2019 yıllarında, Kocaeli ve Bursa’da araçlarını satmak isteyen 43 kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla yaptıkları başvuruların benzer olduğunu belirledi. Mağdurların aynı kişiler tarafından dolandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

DHA
Kocaeli'de son 2 yılda, 12 ilde açtıkları oto galerileri ile araçlarını satmak isteyen 400 kişiden vekaletname alıp, yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yapan çete, polisin operasyonuyla çökertildi.

Yapılan araştırmalar sonunda da 9 kişilik bir çetenin, oto galerisi açıp, araçlarını satmak isteyenlerden vekaletname aldığı, az miktarda para ödediği, geri kalan tutar için senet düzenlediği ancak senetlerin ödeme günü geldiğinde iş yerini kapatıp, kayıplara karıştığı tespit edildi. Polisin çalışması sırasında ise şüpheliler tarafından satılmaya çalışılan 24 araca satılamaz şerhi konularak, sahiplerinin mağdur olmaları önlendi.

DHA
Kocaeli ve Bursa’da araçlarını satmak isteyen 43 kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla yaptıkları başvuruların benzer olduğu belirlendi.

24 araca 'satılamaz şerhi' konuldu

  • Polis ekipleri, 24 Aralık günü, kimlikleri tespit edilen 1'i kadın 9 kişiye yönelik operasyon yaptı. Kocaeli ile Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli kadın şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 2 bilgisayar ve araç sahiplerine ait çok sayıda vekaletname, sim kart, senet, araç satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, kartvizit ve kaşe ele geçirildi.

DHA
Polis ekipleri, 24 Aralık günü, kimlikleri tespit edilen 1'i kadın 9 kişiye yönelik operasyon yaptı.

400'ün üzerinde kişiden vekaletname almışlar

Çetenin Kocaeli, Bursa, Ankara, Antalya, Konya, Yalova, Mardin, Kastamonu, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ve Zonguldak'ta 400’den fazla araç sahibinden satış için vekaletname aldıklarını belirleyen polis, vurgun miktarının yaklaşık 25 milyon TL olduğunu tespit etti. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'nde adliyeye sevk edildi.

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