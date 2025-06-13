Otobüs firmalarına fahiş fiyat ve korsan yatırımcılıktan ceza yağdı

"Bu kapsamda 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferi denetlendi. 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında idari işlem uygulandı. Denetimlerin sıklaştığı bu dönemde 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcu seyahat etti. Bu süreçte otobüsler 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katetti. Denetimlerimiz sadece bayram dönemlerini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimize etkin şekilde devam ediyoruz."