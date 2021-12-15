Otomobil park halindeki tıra saplandı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ankara- Samsun yolu Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Elmadağ yönüne giden S.S. yönetimindeki 06 GE 5299 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 06 DS 1257 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Otomobil park halindeki tıra saplandı.
TIR’ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü S.S. kazayı hafif yaralanarak atlattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.
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Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.
İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.
Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı.
Bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle demir yığını halin dönüşürken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan Esmanur S. (24), olay yerinde ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviya alındı.
Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
11 araç birbirine girdi kaza yeri hurdalığa döndü
Manisa'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yeri hurdalığa dönerken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.