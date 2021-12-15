Otomobil park halindeki tıra saplandı: 1 yaralı

Mecliste konuştuğu esnada CHP'li vekillerin ağır tahrikine maruz kalan Fuat Oktay: Bize her türlü hakareti edip sessiz kalmamızı bekleyemezsiniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmesinde konuştu. Konuşma yaptığı esnada CHP'li vekillerin ağır tahrik ve hakaretlerine maruz kalan Oktay, 'Hiç kimseye hakaret ettiğim yok, kullanılan ifadeleri biliyorum. Cevaplarına dayanamayacaksanız, o ifadeleri kullanmayacaksınız. Burada her türlü hakareti edip sonrasında sessiz kalmamızı bekleyemezsiniz.' dedi.



Tartışma üzerine araya giren TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP'li vekillerin tepkilerini şaşkınlıkla karşıladı.





