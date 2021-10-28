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İSTANBUL

Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Başakşehir’de anne ve babasının anahtarını içeride unuttuğu otomobilde mahsur kalan bebek itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı
İtfaiye kurtardı

Başakşehir 1’inci Kısım’a alışverişe giden çift kısa süreliğine 1 yaşındaki Can isimli oğullarını otomobilde bıraktı.

İtfaiye kurtardı
İtfaiye kurtardı


Anne ve babasının otomobilde unuttuğu anahtarla oynarken otomobili kilitleyen bebek anahtarı da düşürdü. Otomobilin yanına gelen çift tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Çevredekilerin de yardımı ile camı kırmaya ve kapıyı açmaya çalışan çift bundan sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye ekibi elindeki araçla otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açmak için çalışma başlattı. Camın dağılarak çocuğa zarar vermemesi için koli bandı da kullanan ekip minik Can’ı kurtardı. Çift itfaiye ekibine teşekkür ederek uzaklaştı.

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