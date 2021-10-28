Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Başakşehir 1’inci Kısım’a alışverişe giden çift kısa süreliğine 1 yaşındaki Can isimli oğullarını otomobilde bıraktı.



İtfaiye kurtardı



Anne ve babasının otomobilde unuttuğu anahtarla oynarken otomobili kilitleyen bebek anahtarı da düşürdü. Otomobilin yanına gelen çift tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Çevredekilerin de yardımı ile camı kırmaya ve kapıyı açmaya çalışan çift bundan sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Gelen itfaiye ekibi elindeki araçla otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açmak için çalışma başlattı. Camın dağılarak çocuğa zarar vermemesi için koli bandı da kullanan ekip minik Can’ı kurtardı. Çift itfaiye ekibine teşekkür ederek uzaklaştı.