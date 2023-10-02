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Otomobilde Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi

Isparta'da, otomobilde Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve piyasa değeri 400 bin dolar olduğu öğrenilen bebek lahdi ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

16:45 . 2/10/2023 Pazartesi
DHA
Isparta'da ele geçirildi

Isparta'da ele geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bebek lahdi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.  Piyasa değeri 400 bin dolar olduğu ve hiç açılmadığı belirtilen bebek lahdinin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.





#ısparta
#lahit
#Emniyet Müdürlüğü
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