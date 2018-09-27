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DÜZCE

Otomobili derede bulunan adamın cesedi denizden çıktı

Düzce'de büfe işleten Turgut Aydın'ın ailesi tarafından haber alınamaması üzerine polis haber vermesinin ardından otomobili derede bulundu. Ancak aracın için içinde Aydın'dan iz bulunmadı. Yapılan arama çalışmalarının ardından Aydın'ın cesedi denizden çıktı.

Haber Merkezi DHA
Turgut Aydın'ın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.
Turgut Aydın'ın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün derede otomobili bulunan büfeci Turgut Aydın'ın (57) denizde cesedi bulundu. Turgut Aydın'ın kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Akçakoca Çuhallı mevkiinde büfe işleten, fabrikadan emekli Turgut Aydın, önceki gün akşam saatlerinde işyerini kapatıp otomobille ayrıldı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan Turgut Aydın'ın 81 DB 320 plakalı otomobili, dün sabah saatlerinde Acara Deresi'nde ters dönmüş olarak bulundu. Yol üstündeki elektrik direğine çarpan otomobilin dereye uçtuğu saptandı. Araçta yapılan aramada ise Aydın'a ulaşılamadı.

AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri derede arama çalışmalarını sürdürürken, bugün Çuhallı mevkiinde denizde ceset bulundu.

Cesedi çıkarmak için dalgalar nedeniyle dalgıçlar dalış yapamayınca, drone ile havadan yer tespiti yapıldı. Belediyeye ait jetski ile bölgeye gidilerek, ceset alındı, kıyıya çıkarıldı. Bu sırada Turgut Aydın'ın kızı Tutku büyük üzüntü yaşadı. Tutku Aydın feryatlar ederek, "Baba sen bunu hak etmiyorsun'' diye gözyaşı döktü. Tutku Aydın'ı yakınları sakinleştirdi. Tutku Aydın, arama çalışmaları sırasında sahilde bulunan bir iş yerinde bekletilen annesi Müzeyyen Aydın'ın getirilmesini istedi. Güçlükle ayakta duran Müzeyyen Aydın da gözyaşlarına boğuldu.

Turgut Aydın'ın cesedi, Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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