Otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti

17:482/01/2026, Cuma
IHA
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, M.A.S. (30) yönetimindeki 21 AHV plakalı otomobil, Kösetarla mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Demirtaş’a (43) çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrollerde Demirtaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Sürücü, jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


#Batman
#kaza
#can kaybı
