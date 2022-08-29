Gündem Oyun oynayan çocuğun üzerine duvar çöktü
İSTANBUL

Oyun oynayan çocuğun üzerine duvar çöktü

Küçükçekmece’de bir binanın bahçe duvarı 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Oyun oynayan çocuğun üzerine duvar çöktü
Oyun oynayan çocuğun üzerine duvar çöktü

Olay, Küçükçekmece’nin Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeniden yapılmak üzere yıkılacağı için tahliye edilen bir binanın bahçe duvarı, oyun oynayan Berat Çelik’in (12) üzerine düştü. Üzerine duvar devrilen Çelik’i gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Berat Çelik yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bina etrafına güvenlik amaçlı emniyet şeridi çekti.



Olayı duyan aile yakınları hastaneye giderken, Çelik’in babaannesi ise fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Çelik’in komşusu Gönül Gemici “Duvar yıkılınca çocuk altında kalıyor. Durumu çok ağırmış. Babaanne duyunca fenalaştığı için onu da hastaneye kaldırdılar. Önlem alınmayan bir bina. Yıkılacakmış zaten çocuk da oynarken duvarın altında kalıyor” dedi.

Beykoz'da istinat duvarı çöktü
OYNAT 00:59
Beykoz'da istinat duvarı çöktü
Beykoz'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çöktüğü anlar kamerada
FOTOĞRAF 9
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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çöktüğü anlar kamerada.
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Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
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Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.
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Daha önce de çöktüğü belirtilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi. <br>
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Çökme anı karşı binada oturan bir kişi tarafından kaydedildi.
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Görüntülerde duvar büyük bir gürültüyle çöküyor.
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Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarının çöktüğü anlar kamerada
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Çökme anları karşı binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olaya şahit olan mahalle sakinleri binanın korkunç bir gürültüyle yerle bir olduğunu söyledi. Görüntülerde 4 katlı binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor.
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