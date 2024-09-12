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Özbekistan’la gündem güvenlik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Özbekistan’a ziyaret gerçekleştiriyor.

Canberk Doğan
04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:12 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İbrahim Kalın, Hakan Fidan.
İbrahim Kalın, Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın temaslarında 6 Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) Üçüncü Toplantısında alınan kararların takibi yapılacak. Bu çerçevede ekonomi, savunma sanayii, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ile güvenlik alanlarındaki karşılıklı ilişkiler gündemde olacak. Söz konusu kurumların katılımıyla üçlü toplantı formatındaki istişareler ilk defa gerçekleştirilecek.




#Diplomasi
#Politika
#Özbekistan
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