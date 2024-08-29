Özel’in kozu aktif üyeler

CHP'de Tüzük Kurultayı için geri sayım başladı. 6-8 Eylül'de parti programıyla birlikte tüzüğünde de değişiklik yapmayı amaçlayan CHP'de, taraflar Kasım 2023 sonrasında ilk kez kozlarını paylaşacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "ön seçimi delegeler yapsın" tavrına karşılık, 'aktif üyelerin' parti içi süreçlerde etkinliğinin artırılmasını savunuyor. Özel'in bu tavrında, İmamoğlu'nun aktif üyeler üzerinde hakim olamamasının yattığı bildirildi.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlediği Tüzük Çalıştayı'nın ardından yine İstanbul'da önceki gün Özel'in katılımıyla düzenlenen İstanbul İl Danışma Kurulu Tüzük Önerileri Buluşması taraflar için turnusol vazifesi gördü.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Özel, dijital demokratik katılım uygulaması tüm üyelerin cep telefonuyla partiyi yöneteceğini ifade etti. İmamoğlu siyasete aktif katılımın azaldığına işaret ederek, Tüzük Kurultayı'nı, değişim hareketinin kalıcılaşması için önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

ÖZEL'İN AKTİF ÜYE HESABI

İkiliden gelen açıklamalar parti içinde farklı yorumlara neden oldu. Kaynaklar, Yeni Şafak'a yaptıkları değerlendirmede, "İmamoğlu, ülke genelinde kontrolü altında tutuğu delege yapısıyla ön seçim ve adayların belirlenmesinde ilçe, il ve büyük kurultay delegelerinin etkin olmasını istiyor" dedi. Kaynaklar Özel içinse, "Özel tüm aktif üyeleri sürecin içine çekerek, İmamoğlu gibi delegasyon üzerinde etkili olan isimleri devre dışı bırakmak istiyor" yorumunda bulundu.

HİÇ DE KOLAY OLMAYACAK

Kaynaklar, Özel ve İmamoğlu arasında 'ön seçim' konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını aktararak, "İmamoğlu, Karadenizli kimliğiyle öne çıkıyor. Marmara ve Karadeniz delegesi üzerinde etkili ama sermaye gücüyle diğer tüm bölgelerde de delegasyonun akılını ve gönlünü çelme gücüne sahip. Özel için durum hiç de kolay değil" dedi.











