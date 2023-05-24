Özlemimiz dinmedi

Yeni Şafak yazarlarından Akif Emre vefatının 6. yılında anıldı. Sevenleri ve çalışma arkadaşlarının katılımıyla Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Bir zamanlar gazetemizin yayın yönetmenliğini de yapan Emre’nin anma programına Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yazı İşleri Müdürleri Mustafa Kahraman, İdris Saruhan, Yılmaz Yıldız, Yeni Şafak’tan ve tvnet’ten çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Mütevazı kişiliği ve münevver duruşuyla düşünce dünyamıza zenginlik katan Emre, 23 Mayıs 2017 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etmişti. Yazmış olduğu kitaplar ve hazırladığı belgesellerle akıllarda yer eden yazarın, İslam coğrafyasına dair geliştirdiği hassasiyet, geniş bir karşılık buldu.

DÜNYA DOLUSU BİR İNSANDI

Anma programına katılan arkadaşı Muharrem Balcı, “Büyük bir değerdi, yeni yeni anlaşılıyor. Sözünü ve inancını yaşayan birisiydi. En güzeli de çağını yaşıyordu. Peygamber Efendimiz’in en önemli özelliği, çağını yaşamış olmasıydı. İnsanlığı tehdit eden unsurlara, gelişmelere çok dikkat eden ve çözüm arayan birisiydi. Aynı hasleti Akif Emre’de görüyorum. Sadece bir gazeteci veya belgeselci değil, aynı zamanda kıymetli bir düşünürdü” diyerek arkadaşı Emre’yi anlattı.

Onun genel yayın yönetmenliği döneminde gazeteye girdiğini dile getiren Mustafa Kahraman, “2014’te yazı işleri müdürü olunca yazarları takiple görevlendirildim. Dolayısıyla çok güzel temaslarımız oldu. Fazlasıyla beyefendi, nahif bir insandı. Onun nezaketi, insanlığı, abiliği, kardeşliğini hep içimde hissederim” ifadelerini kullandı. Dünya dolusu bir insan olduğunu belirten Hakkı Yanık ise “Dünya dolusu bir adamdı. İslam âlemiyle yakından alakadar olan samimi bir adamdı” dedi.







