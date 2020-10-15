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İSTANBUL

Özür yetmez derhal istifa

Bu zihniyetteki bir kişinin Anayasa Mahkemesi’nde ne işi var? Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor? Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın, AYM’nin fotoğrafı eşliğinde “Işıklar yanıyor” notuyla yaptığı paylaşım Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Tepkiler karşısında hesabını kilitleyen Yıldırım, ardından da özür diledi. Ancak darbe iması yapan mesaja kamuoyunun tepkisi dinmedi. Yıldırım için istifa çağrıları çığ gibi büyüdü.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Engin Yıldırım
Engin Yıldırım

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, Enis Berberoğlu için yerel mahkemenin ‘yeniden yargılamaya gerek yok’ kararından sonra AYM’nin fotoğrafını “Işıklar yanıyor” notuyla paylaştı. Yıldırım’ın bu haddini aşan mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan “Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor” mesajını akıllara getirdi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün isimli programda yıllar önce “ışık mesajı” detaylarıyla anlatılıyordu. Söz konusu belgeselde, her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı’nın pencerelerinde ışık yanıp yanmadığına bakıldığı ifade edilirken, herhangi bir sorun yok ise Genelkurmay’ın ışıklarının yanmadığına, bir sorun olduğu takdirde ise ışıkların yanık olduğuna vurgu yapılıyor. Görüntülerde, ‘15 Ekim gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nın ışıkları sabaha dek yanıyordu” ifadeleri yer alırken, AYM Üyesi Yıldırım’ın skandal paylaşımı yaptığı tarihin de bu tarihten 2 gün önce gerçekleşmesi tartışmalara neden oldu.

Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm
GÜNDEM
Darbe imalı paylaşımda bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan açıklama: Üzgünüm

GERİ ADIM ATTI

Engin Yıldırım, mesajına tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yaptı. Yıldırım yeni mesajında, “’Işıklar yanıyor’ derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” ifadelerini kullanarak hesabını kilitledi. Yıldırım, son paylaşımında, “Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı” dedi. Yıldırım, daha sonra bir açıklama daha yaparak kamuoyundan özür diledi. Yıldırım, paylaştığı mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Engin Yıldırım

İMADA BULUNMAMIŞ!

Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu kaydeden Yıldırım, “Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’dan darbe imalı paylaşım: AK Parti'den tepki yağdı

İÇİŞLERİ’NDEN JET CEVAP

Yıldırım’ın paylaşımı kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. Yıldırım’a vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı. Kendisini muhalif olarak tanımlayan bazı yazarlar ve sanatçılar ise Yıldırım’ın attığı ‘darbe imalı’ mesaja destek paylaşımları yaptı. İlk etapta söz konusu mesaja karşılık olarak İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından ‘Işıklarımız hiç sönmüyor’ paylaşımı ile Ankara’da bulunan İçişleri Bakanlığı Merkezi’nin fotoğrafı paylaşıldı.

BİR SANİYE DURMASIN

İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, tepki çeken paylaşımı nedeniyle Yıldırım’a istifa çağrısı yaptı. Çataklı paylaşımında, “Dün ‘Genelkurmay’ın ışıkları yanıyor’ diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!” dedi. Ersoy ise, “Hesabı kilitlemek yetmez. Derhal istifa edin!” derken, İnce de “Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir. Ama yetmez, istifa gerekir, bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımını FETÖ'cü hesap üzerinden yorumladı
OYNAT 00:27
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, AYM Üyesi Yıldırım'ın paylaşımını FETÖ'cü hesap üzerinden yorumladı
Halk TV'de sunucu Ayşenur Arslan, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşarak 'Işıklar yanıyor' ifadesini kullandığı 'darbe çağrışımı' paylaşımı, FETÖ'cü bir sahte hesap üzerinden yorumladı. Arslan'ın, canlı yayında aktardığı 'Suna Varol' isimli hesabı kullanan kişinin, 2010'da KPSS sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu ortaya çıkmıştı.


Kurumsal görüşümüzü yansıtmıyor

AYM Başkanlığı da paylaşımla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “AYM’nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, AYM’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan AYM dün olağanüstü toplandı. Toplantıda Yıldırım’ın paylaşımı da görüşüldü. Bazı üyelerin Yıldırım’a paylaşımı nedeniyle tepki gösterdiği belirtildi. Yine bazı üyelerin Yıldırım’dan sosyal medya hesabını kapatmasını istediği kaydedildi. Toplantıda Yıldırım hakkında inceleme yapılıp yapılmayacağı konusunda uzlaşı sağlanamadığı için bir karar alınamadığı ifade edildi.
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