Gündem Panama bandıralı kargo gemisinden yardım çağrısı
İSTANBUL

Panama bandıralı kargo gemisinden yardım çağrısı

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Karaya oturan geminin kaptanı yardım çağrısı yaptı.
Karaya oturan geminin kaptanı yardım çağrısı yaptı.

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Beykoz'da kargo gemisinin karaya oturduğu anlar kameraya yansıdı
OYNAT 00:39
Beykoz'da kargo gemisinin karaya oturduğu anlar kameraya yansıdı
İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.


Valilik’ten Riva açıklarında kuru yük gemisinin sürüklenmesine ilişkin açıklama

Riva açıklarında makine arızası yapan boş kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Can kurtarma ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır” denildi.

Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı ‘PETRA STAR’ isimli boş kuru yük gemisinin makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmesine ilişkin İstanbul Valiliği’nden yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Tekirdağ Limanı’ndan Rusya’nın Kavkaz Limanı’na gitmekte olan Panama bayraklı PETRA STAR isimli boş kuru yük gemisinin saat 16.55’te makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladığı aktarıldı. Gemiden yapılan yardım talebinin ardından, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Nene Hatun Acil Müdahale gemisi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-11 römorkörlerinin ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Makinesi çalışır durumda olan gemi, bu saat itibariyle karaya oturmamıştır. Kara tahlisiye (can kurtarma) ekiplerimiz olay bölgesinde hazır durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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