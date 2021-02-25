Pandeminin kahramanları başarı belgelerini aldı

Kağıthane Kaymakamlığı ve Kağıthane Belediyesi; pandemi sürecinde gösterdikleri üstün çaba nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli zabıta memurlarını başarı belgeleriyle ödüllendirdi. Başarı belgesi takdimi belediyenin meclis salonunda gerçekleşirken; Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin zabıtalarla bir araya geldi.

Başkan Öztekin programda yaptığı konuşmada zabıta memurlarına hitaben; '' Pandemi sürecinde yeri geldi yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kadar yemek götürdünüz. Market ihtiyaçlarını karşıladınız. Maaşlarını çekip kendilerine teslim ettiniz. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki çocuklarımızdan doğum günü olanlara pasta alarak sürprizler yaptınız. Maske, mesafe ve temizlik denetimleri yaparak halk sağlığının korunmasına destek oldunuz. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde en ön saflarda bu mücadeleye ortak oldunuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah gayretlerimizle bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağız.'' diye konuştu.

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Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Zabıta Müdürü, zabıta amirleri ve zabıta memurlarından oluşan 50'ye yakın kişi, başarı belgelerini Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.