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Papa Francis'in yüzüğü imha edildi: Cenazesinde bir ilk yaşanacak

Papa Francis'in yüzüğü imha edildi: Cenazesinde bir ilk yaşanacak

10:2422/04/2025, Salı
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Papa Francis, 1903’ten beri Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak.
Papa Francis, 1903’ten beri Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak.

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından, geleneksel ritüeller ile sadeleştirilmiş vasiyetinin harmanlandığı cenaze sürecinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Hristiyan
aleminin manevi lideri, Katolik Kilisesi’nin 266. papası Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan’da, Casa Santa Marta’daki odasında son nefesini veren Papa, ardında hem Katolik Kilisesi’ni hem de dünyayı derinden etkileyen bir miras bıraktı.


1,4 milyar Katoliğin lideri olan Francis’in vefatının hemen ardından, Katolik Kilisesi’nin geleneksel ritüelleri devreye girdi.



Yüzüğü imha edildi


“Ordo Exsequiarum Romani Pontificis”
adı verilen
“Romalı Papaların Defin Ayini”
uyarınca, Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa’nın ölümünü resmi olarak belgeledi ve cenazenin hazırlanması sürecini yönetti.

Farrell, aynı zamanda Papa’nın odasını mühürledi ve
“Balıkçı Yüzüğü”
olarak bilinen papalık yüzüğünü aldı.

Bu yüzük, gelenek gereği Papa’nın vefatından sonra yok edilerek yeni Papa için yenisi hazırlanacak.



9 günlük yas tutulacak


Vatikan, Papa’nın naaşının 23 Nisan 2025 Çarşamba sabahı St. Peter Bazilikası’na taşınabileceğini duyurdu, böylece halk son vedasını yapabilecek. Cenaze töreni, dört ila altı gün içinde, genellikle St. Peter Meydanı’nda düzenlenecek ve Kardinal Koleji’nin dekanı Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetilmesi bekleniyor, ancak 91 yaşındaki Re’nin yerine yaşı dolayısıyla başka bir kardinal de geçebilir.


Bu tören, dokuz günlük yas dönemi “Novemdiales”in başlangıcı olacak ve dünya liderleri, dini önderler ve milyonlarca inananı Vatikan’da bir araya getirecek.



Cenaze törenini sade istedi


Papa Francis, 2024’te onayladığı yeni defin ayiniyle, cenaze törenlerinde sadeliği ön planda tuttu.


Önceki papaların aksine, naaşı yüksek bir platformda değil, açık bir tabutta sergilenecek. Geleneksel üç tabut yerine, sadece çinko kaplı tek bir ahşap tabut kullanılacak. Ölümün tespiti, Papa’nın odası yerine şapelinde yapıldı.


Bu değişiklikler, onun “bir pastör ve İsa’nın öğrencisi” olarak anılma arzusunu yansıtıyor. Francis,
“Bu dünyanın güçlü bir figürü değilim,”
diyerek cenazesinin de bu sadeliği taşımasını istedi.


Vatikan dışına gömülecek ilk Papa


Vasiyetinde, Vatikan’ın dışında, Meryem Ana’ya olan bağlılığını simgeleyen Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda, süssüz bir mezarda, sadece “Franciscus” yazısıyla gömülmeyi istedi.


Bu, 1903’ten beri Vatikan dışında gömülen ilk papa olacağı anlamına geliyor.




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