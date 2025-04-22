Papa Francis'in yüzüğü imha edildi: Cenazesinde bir ilk yaşanacak

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından, geleneksel ritüeller ile sadeleştirilmiş vasiyetinin harmanlandığı cenaze sürecinin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Vatikan’da, Casa Santa Marta’daki odasında son nefesini veren Papa, ardında hem Katolik Kilisesi’ni hem de dünyayı derinden etkileyen bir miras bıraktı.
1,4 milyar Katoliğin lideri olan Francis’in vefatının hemen ardından, Katolik Kilisesi’nin geleneksel ritüelleri devreye girdi.
Yüzüğü imha edildi
Bu yüzük, gelenek gereği Papa’nın vefatından sonra yok edilerek yeni Papa için yenisi hazırlanacak.
9 günlük yas tutulacak
Vatikan, Papa’nın naaşının 23 Nisan 2025 Çarşamba sabahı St. Peter Bazilikası’na taşınabileceğini duyurdu, böylece halk son vedasını yapabilecek. Cenaze töreni, dört ila altı gün içinde, genellikle St. Peter Meydanı’nda düzenlenecek ve Kardinal Koleji’nin dekanı Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetilmesi bekleniyor, ancak 91 yaşındaki Re’nin yerine yaşı dolayısıyla başka bir kardinal de geçebilir.
Bu tören, dokuz günlük yas dönemi “Novemdiales”in başlangıcı olacak ve dünya liderleri, dini önderler ve milyonlarca inananı Vatikan’da bir araya getirecek.
Cenaze törenini sade istedi
Papa Francis, 2024’te onayladığı yeni defin ayiniyle, cenaze törenlerinde sadeliği ön planda tuttu.
Önceki papaların aksine, naaşı yüksek bir platformda değil, açık bir tabutta sergilenecek. Geleneksel üç tabut yerine, sadece çinko kaplı tek bir ahşap tabut kullanılacak. Ölümün tespiti, Papa’nın odası yerine şapelinde yapıldı.
Vatikan dışına gömülecek ilk Papa
Vasiyetinde, Vatikan’ın dışında, Meryem Ana’ya olan bağlılığını simgeleyen Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda, süssüz bir mezarda, sadece “Franciscus” yazısıyla gömülmeyi istedi.
Bu, 1903’ten beri Vatikan dışında gömülen ilk papa olacağı anlamına geliyor.