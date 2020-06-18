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İSPARTA

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar

Isparta’da para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan şüpheliler Afyonkarahisar’da yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
O.B. ve R.E., Afyonkarahisar’da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
O.B. ve R.E., Afyonkarahisar’da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Kasabası Ulu Mahallesi’nde 16 Haziran günü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara para ve kömür yardımı bahanesiyle Ş.A. ve D.A.A. isimli mağdurlara ait evden hırsızlık yapıldı.

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O.B. ve R.E., Afyonkarahisar’da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

29 bin TL ile birlikte yakalandı

Olayın ardından Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarma dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şarkikarağaç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler O.B. ve R.E., Afyonkarahisar’da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

O.B. ve R.E., Afyonkarahisar’da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
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