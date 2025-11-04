Paralel İYİ Parti kurmaya çalıştı

Eski İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan’ın gözaltına alınarak, sorgulanması eski defterlerin açılmasına neden oldu. İmamoğlu’nun ‘Truva Atı’ olarak değerlendirilen İbrahim Özkan’ın gözaltına alınması bir grup İYİ Partiliyi harekete geçirdi. Özkan’ın siyasi ilişkilerini gözler önüne seren İYİ Partililer, CHP ile İYİ Parti seçim ittifakının kirli ilişkinin başlangıcı olarak değerlendirme yaptı.

CHP ve İYİ Parti, 2019 Yerel Seçimleri sırasında yaptığı seçim ittifakı sürecinde, İmamoğlu’nun özellikle İbrahim Özkan hakkında bazı talepleri olduğu ortaya çıktı. İYİ Partililer, İmamoğlu’nun İBB Grup Başkan Vekili olarak Özkan’ın aday gösterilmesini istediği belirtildi. Bunun için Eski Genel Başkan Meral Akşener’le 4 kez bir araya gelen İmamoğlu, Özkan ile uyumlu çalışacaklarını belirterek, talebini tekrarladı. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanı seçilen Özkan, kısa sürede İmamoğlu’nun en önemli adamı oldu. İmamoğlu, vatandaşın yoğun yaşadığı alanlardaki büfeler ve belediyeye ait kiralık emlak işlerini Özkan’a teslim etti.