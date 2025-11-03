CHP için nabız yokluyor

16 ay önce İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın ismi kulislerde CHP ile anılmaya başladı. Aydın’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, CHP’ye geçişin mazisi 6 aya dayanıyor. Ancak katılım konusunda trafik son dönemde arttığı belirtiliyor.

ÇEVRESİNE SORMUŞ

Aydın’ın karar aşamasında olduğu ve ilerleyen günlerde CHP’ye katılımın gerçekleşeceği öğrenildi. Öncesinde ise Aydın’ın çevresinde katılımın yansımalarına ilişkin nabız tuttuğu bildirildi. Aydın’ın bu kapsamda “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim’’ diye sorduğu öne sürüldü. İYİ Parti’den daha önce istifa ederek CHP’ye katılan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın CHP’ye geçişinde de Aydın’ın etkili olduğu savunuldu.

CHP İLE İLİŞKİLERİ İYİ

Aydın’ın yerel seçimlerde tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın temas halinde olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile geçmişten gelen bir samimiyetin olduğuna dikkat çekiliyor. İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Aydın’ın ‘CHP ile ittifakta’ ön ayak olduğu ve bu kapsamda CHP’lilerle ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor.

KURULTAY’DA AÇIKLANABİLİR

İlerleyen günlerde katılımın olacağı iddia edilirken, 39. Olağan Kurultay’da veya özel bir organizasyon kapsamında CHP’ye geçeceği iddia edildi. İYİ Parti’de Meral Akşener’den sonra genel başkanlığı adaylığını koyan ancak yarışta Müsavat Dervişoğlu’na karşı kaybeden Aydın sonrasında partiden istifa etmişti.







