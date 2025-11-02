CHP’de ikna turları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 39’uncu Olağan Kurultay'ın yapılacağı 28-30 Kasım’a kadar mitinglerine devam edecek.
Özgür Özel kurultay gününe kadar özellikle Genel Merkez yönetiminin kaybettiği illere gidecek. Olası bir aday ihtimali için parti içi muhalefet ile arası iyi olan il başkanlarına mesaj verecek. PM’de listenin delinmemesi için de delegeleri ikna etmeye çalışacak.
Son iki kurultay seçiminde PM listesini istediği gibi planlayan Genel Başkan Özgür Özel, 21’inci Olağanüstü kurultayda muhaliflere PM listesinde fire vermemişti. 22’nci Olağanüstü Kurultayda da Özel’in karşısına liste çıkmamıştı. 39’uncu Olağan Kurultaya hazırlanan Özel muhaliflerin kazandığı illeri kurultaydan önce ziyaret edecek.
Özel’in bu ziyaretleri kurultayda ikinci bir liste çıkarsa, önceden önlem alma, şeklinde yorumlandı. Özel ziyaretlerinde muhalif potansiyeli olan il başkanlarına mesaj verecek. Özel ayrıca genel başkanlık için aday çıkmasa bile ikinci bir PM listesi gelme ihtimalini de düşünüyor. Özel söz konusu ziyaretlerde PM listesinde de de muhalif isimler etrafında birleşmeme için uyarıda bulunacak. 39'uncu Olağan Kurultayda kendisine yakın isimlerden oluşan bir PM planlayan Özel, muhaliflerin listesini delmemesi için çalışacak.