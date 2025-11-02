CHP’de ikna turları

Özgür Özel kurultay gününe kadar özellikle Genel Merkez yönetiminin kaybettiği illere gidecek. Olası bir aday ihtimali için parti içi muhalefet ile arası iyi olan il başkanlarına mesaj verecek. PM’de listenin delinmemesi için de delegeleri ikna etmeye çalışacak.

Özel’in bu ziyaretleri kurultayda ikinci bir liste çıkarsa, önceden önlem alma, şeklinde yorumlandı. Özel ziyaretlerinde muhalif potansiyeli olan il başkanlarına mesaj verecek. Özel ayrıca genel başkanlık için aday çıkmasa bile ikinci bir PM listesi gelme ihtimalini de düşünüyor. Özel söz konusu ziyaretlerde PM listesinde de de muhalif isimler etrafında birleşmeme için uyarıda bulunacak. 39'uncu Olağan Kurultayda kendisine yakın isimlerden oluşan bir PM planlayan Özel, muhaliflerin listesini delmemesi için çalışacak.