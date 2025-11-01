Yeni Şafak
Konser yargılaması 6 Ocak’ta

Oğuzhan Ürüşan
04:001/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Mansur Yavaş.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanması 6 Ocak'ta başlayacak.

İddianame Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Ekim’de kabul edilmişti. İlgili sanıklar hakkında nitelikli zimmet suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme dün, dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu belirlenmişti. Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



