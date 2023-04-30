Paravan şirketlere baskın

FETÖ’cülere finans sağlayan paravan şirketlere operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de arasında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ’nün finans yapılanmasını deşifre etti. FETÖ’cülerin itirafları üzerine çalışma başlatan TEM polisi, örgütle irtibatlı şirket sahiplerinin, yurt dışına kaçmadan önce şirketlerini kripto örgüt mensuplarına devrettiğini de ortaya çıkardı.

ELDEN VEYA ATM’LERDEN DAĞITILIYOR

Bu kişilerin, Amerika, Kanada, Almanya ve İrlanda gibi ülkelerde şirketler kurarak Türkiye’deki şirketlerle internet üzerinden ticaret yaptıkları ve bu ticaret ile parayı yurda soktukları belirlendi. Daha sonra bu paraların kuryeler aracılığıyla örgüt mensuplarının ailelerine elden veya ATM’lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıtıldığı tespit edildi. FETÖ’nün, örgüt bağlılığını güçlendirmek için mensuplarını finanse ettiği belirtiliyor.

PARAYI BÖYLE AKLIYORLAR

Örgütün, paraları Türkiye’ye aktarma sistemi şu şekilde işliyor: Amerika’daki vergi sistemi ve aktarılan para kontrolü sıkı olduğundan İrlanda’da örgüte hizmet eden bir şirket kuruluyor. İrlanda’daki şirket, Türkiye’deki şirkete fatura keserken, Türkiye’deki şirket de Amerika’daki şirkete faturalandırma yapıyor. Böylece sözkonusu paranın İrlanda’daki firmada toplanması sağlanıyor. Bu paralar, İrlanda’daki firmanın TransferWise hesabı üzerinden Türkiye’deki FETÖ’cülerin hesaplarına aktarılıyor.

4 ŞİRKETE BASKIN

Terör polisi, bu bilgiler ışığında örgütün paravan olarak kullandığı 4 şirket, finans yapılanmasında yer alan 3’ü şirket sahibi 5 kişiye operasyon düzenledi. Ankara merkezli 3 il ve 11 adreste gerçekleşen operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 bin 700 avro, 2 bin 600 dolar ve 13 bin TL ile çok sayıda örgütsel not ve dijital materyal ele geçirildi.

Kandil’de eğitim almışlar

PKK/KCK terör örgütünün sözde ‘ideolojik alan merkezi’ yapılanmasına Ankara Tem Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 14 ilde gerçekleşen operasyonlarda 49 şüpheliden 20’si yakalandı. Şüphelilerden bir kısmının Kandil’de eğitim aldıktan sonra ki Türkiye’ye gönderilerek ideolojik alan merkezi içerisinde faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında eski HDP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi P.K, eski HDP PM Üyesi M.Y., eski DBP Komisyon ve PM Üyesi H.Y ve eski DBP İlçe Eş Başkanı F.Y de yer aldı.







