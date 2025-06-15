Parayı elden geri aldığını MASAK doğruladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde, İstanbul Beylikdüzü’ndeki “West Side” projesindeki gayrimenkul işlemleriyle ilgili dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na devredilen 4 dairenin bedelinin sembolik olarak banka üzerinden gönderildiği, sonrasında paranın nakit olarak elden geri alındığı iddiası doğrulandı. Soruşturma dosyasına giren MASAK tespitlerine göre, “West Side” projesindeki A3 ve A4 bloklarda bulunan

4 daire, Şahinler Holding iştiraklerinden BİLKONT Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. tarafından 4 Eylül 2019’da Hasan İmamoğlu adına devredildi. Tapu ve TAKBİS kayıtlarında, söz konusu dairelerin Beylikdüzü ilçesi 810 ada 3 parselde konumlandığı ve tamamının “konut” niteliğinde olduğu belirtildi.

İSKAN İÇİN DAİRE

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanları Muzaffer Beyaz ile Furkan Hamzaoğlu, “West Side” projesinde iskan alınırken dönemin belediye yöneticilerine çeşitli gayrimenkullerin devredildiğini anlatmıştı. Beyaz ve Hamzaoğlu, “2013 yılında Kemal Şahin'le (Şahinler Holding) birlikte, hasılat paylaşımıyla Uzman İnşaat, Beyaz İnşaat, Mes Turkuaz ve Mes Madencilik ile birlikte inşaat projesi devraldık. Bu projenin adı West Side’dır. Söz konusu projenin iskanını alabilmek için Adem'e 7 dükkan, 5 daire verdik. Ayrıca bu projede 3 daireyi de Hasan İmamoğlu üzerine yaptık. Mehmet Murat Çalık bina ruhsatı için 3-4 tane daireyi bu şekilde devretmemizi istedi. Devir işlemlerinde sonradan sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik para gönderdiler. Daha sonra bu para proje yöneticileriyle kendilerine iade edildi” demişlerdi.

PARA GERİ ALINDI

İddiaların doğruluğunu teyit etmek amacıyla MASAK tarafından mali inceleme yapıldı. Hasan İmamoğlu’nun banka hesaplarında West Side 2 Site Yönetimi, Levent Doğru, Utku Uyar, Hasan Özka gibi site yöneticilerinden düzenli kira ödemeleri aldığı, kendisinin de karşılığında aidat ödemeleri yaptığı belirlendi. Ayrıca Zakarıa Assouly ve Rifat Ting isimli şahıslardan gelen açıklamalı kira ödemeleri incelenerek Hasan İmamoğlu’nun halihazırda bu dairelerin fiili sahibi olduğu tespit edildi.

MASAK raporuna göre, Hasan İmamoğlu tarafından Beyaz İnşaat Petrol Ürünleri A.Ş.’ye 20 Nisan 2017'de 1 milyon 97 bin 940 TL, 23 Haziran 2017'de de 703 bin 100 TL olmak üzere iki ayrı havale yapıldığı, bu paraların da aynı dönemde şirket hesabından nakit olarak çekildiği belirlendi. Söz konusu işlem, paranın önce banka üzerinden gönderilip daha sonra elden geri alındığı yönündeki tanık beyanlarını güçlendiren deliller arasında yer aldı.

Yine MASAK raporunda, söz konusu devir işleminin gerçekleştirildiği Beyaz İnşaat A.Ş.’nin muhasebe müdürü Ümit Beyazoğlu’nun, İmamoğlu İnşaat A.Ş. çalışanı Burcu Beyazoğlu’nun eşi olduğuna da dikkat çekildi.

SATIŞ GÖSTERMELİK

MASAK’ın “5'inci Eylem” başlığı altında değerlendirdiği bu süreçte, Hasan İmamoğlu’na yapılan 4 daire devrinin bedelinin banka üzerinden sembolik olarak gönderildiği, devamında ise taşınmazı devreden şirketten bu bedelin nakit olarak elden geri alındığı vurgulandı. Bu nedenle yapılan işlemin “göstermelik satış” olduğu, kamusal bir işlem karşılığı gayrimenkul verilmesinin rüşvet suçu kapsamında değerlendirildiği kaydedildi. İlgili tapu kayıtları, mali işlemler, hesap hareketleri ve taraflar arasındaki bağlar doğrultusunda yapılan değerlendirmede, “taşınmaz devri yoluyla kamu görevlilerine menfaat temini” şüphesinin somutlaştığı ifade edildi.











