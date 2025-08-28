Park halinde yanan tır küle döndü

Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Diyarbakır'da park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yanan tır kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Körtepe Mahallesi'nde park halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
