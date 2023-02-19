Park ve bahçeleri değil artık enkazları suluyorlar

Yıkıntılar nedeniyle oluşan tozun insan sağlığını tehdit etmemesi için Kahramanmaraş’ta enkazlar ve caddeler ıslatılıyor. Günler öncesine kadar park ve refüjleri sulayan arazözler ve su tankerleri artık şehri toz bulutu sarmaması için mesai harcıyor. Sulama çalışmaları özellikle enkaz kaldırma sırasında yoğunlaşıyor. Belediyelerin ve itfaiyelerin sulama ekipleri şehirde rutin olarak artık sulama işlemi yapıyor. Böylece cadde ve sokaklardan da toz havalanmasının önüne geçiliyor.