Parkta yattılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) gelen hasarlı bina ihbarlarının çoğunluğunun basit ölçekte çatlaklar oluşan binalar olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililerin katılımıyla Hasdal'daki AFAD Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına başkanlık eden Oktay, kurumun 7/24 teyakkuz halinde olduğunu dile getirdi. Hasar tespiti yapılan okullara ilişkin de bilgi veren Oktay, şöyle konuştu:

Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

34 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

"Hasar ihbarı yapılan 55 okulumuz var. Bunların tamamı kontrol edilmiştir. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alınmıştır. Sözkonusu 14 okulda eğitime bir günlük ara verildi. Geriye kalan 7 bin 46 okulumuzda eğitime ara verilecek bir bulguya rastlanmadı. Boşaltılan hasarlı binalarda 34 vatandaşımız bulunuyordu. İlgili kurumlarımız tarafından tüm vatandaşlarımız misafir edilmektedir. Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10'unun tedavilerine şu an itibariyle yine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiş durumdadır. 28 tane çalışma grubumuz var. Her türlü senaryoya karşı, sadece İstanbul için de değil tüm Türkiye için tamamını gözden geçirme fırsatı bulacağız."

Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

BİLGİ KİRLİLİĞİNİ AFFETMEYİZ

AFAD'daki toplatının ardından bir açıklama daha yapan Oktay şunları söyledi: “İstanbul’da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızı kaybedecek olursak bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal olarak affedemeyiz ve millet olarak da bunu affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, burada insan hayatını konuşuyoruz, dolayısıyla bunun parçası olan, paydaşı olan herkes buradadır. Bütün şeffaflığıyla çalışılan, tartışılan, eksiklikleri giderilen bir çalışmadır. Buna toplanma alanları da dahildir. Açıkça söylüyorum bunu. Toplanma alanları ve barınma alanları da buna dahildir. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek bizim ne etik ne ahlaki boyutta çalışma prensibimize asla ve asla uygun değildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlara sesleniyorum, ben buradan bir kez daha. Seviyelerini koruyor olmaları gerekiyor. Burada söz konusu olan benim İstanbul’daki vatandaşımın hayatı ise bu hayat üzerinden hiç kimseye siyaset yaptırmayız”

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ÇADIRINI ALAN BAHÇEYE

Vatandaşlar geceyi çadırlaıyla parklarda geçirdi.

Bu arada İstanbul ve çevresinde 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası tedirgin olan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmekten korkan İstanbullulardan kimi kurdukları çadırda barınırken, çadırları bulunmayanlar da evlerinden getirdikleri halı ve battaniyelerin üzerine oturarak sabah olmasını bekledi. Küçükçekmece Halkalı'daki Hayat Parkı'nda ailesiyle birlikte sabahlayanlardan Ali Kartal, "Gündüz yaşanan sarsıntıda ailece evdeydik. Çoluk çocuk tedirgin oldu ama geçti. Allah'tan gelen bir şey. Bizim önlemimiz bu. Yastığımızı, battaniyemizi aldık, geldik" dedi. Bahçelievler Yenibosna'daki Kuleli Parkı'nda bazı vatandaşların barındığı görülürken, otomobiliyle bölgeye gelen kimileri de araçlarının içerisinde uyudu. Parkta bekleyenlerden Zeliha Kaya, ilk defa deprem yaşadığını anlatarak "Öğlen sıralarında oturuyorduk evimizde, sarsıntı oldu, çok korktuk. Bu gece sıralarında da bir sarsıntı beklenildiği için biz de kendimizi parka atmak zorunda kaldık" dedi. Güngören'de de birçok kişi, battaniyelere sarılarak gün doğumunu bekledi.

İmamoğlu gelmedi

Süleyman Soylu (Solda), Fuat Oktay (Ortada) ve Murat Kurum (Sağda)

Fuat Oktay, AFAD'daki acil durum toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığı iddialarına cevap verdi. "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir" diyen Oktay, şunları söyledi: "Toplanma alanları dahil, sürekli gündeme geldiği için ifade ediyorum. Bu çalışmaları gördük. Kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp 'Bu vardır, yoktur' tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz. Bugün sabahtan beri çalışıyoruz, yine aynı şekilde akşam ayrılırken, herkese davetimizi tekrarladık ve 'herkes burada olacak' dedik. Sabah da ayrıca davet edildi. Sonrasında bakıyoruz, sosyal medyada başka şeyler dolaşıyor. Bakanlarımızın, Valimizin burada olduğu bir ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız hem burada olmayacak, sonrasında da bunun siyasetini yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İstanbul'daki vatandaşımızın hayatı sözkonusu ise onunla ilgili hazırlıkları yapıyoruz."