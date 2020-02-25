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Niğde haberleri: ​Patatesin lokumu ve cezeryesini yaptılar!

Patatesin lokumu ve cezeryesini yaptılar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık programında görev alan mutfak şefleri patatesten lokum ve cezerye üretti.

Haber Merkezi İHA
Niğde’de üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiler.
Niğde’de üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiler.

İlk defa yapılan cezerye ve lokumu Niğde mutfağına katıp Niğde’nin bir simgesi olmasını amaçlıyorlar.

Aşçılık programı Öğretim görevlisi Şinasi Özmen Aşçılık Programı Aşçılık Uygulama Mutfağında yaptığı açıklamada, Niğde’de olmayan aşçılık bölümünün bu yıl Niğde’ye kazandırıldığını söyledi.

Niğde’de üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiler.

Programın kazandırılmasıyla birlikte ilk çalışma olarak patatesli cezerye ve lokum üretmeye başladıklarını söyleyen Özmen şunları söyledi:

“Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi aşçılık programı olarak, yöremize ait olan ve piyasada bulunmayan, hatta yöremize ait olup da unutulmaya yüz tutmuş ürünleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Niğde denilince akla ilk patates geliyor. Dolayısıyla patatesten cezerye ve lokum üretmeye başladık v e bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitenin isim hakkını satın aldığı bir Üniversitemizin ‘nohut’ isminde bir markası var. Bununla lokum ve cezeryeyi ticari anlamda üretme durumumuz olabilecek.”

Niğde’de üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiler.

Niğde’nin gastronomi mutfağını geliştirmek

Şef Mevlüt Ölmez ise Niğde’nin gastronomi mutfağını geliştirmek adına, Niğde’de üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiklerini belirtti.

Niğde’de üretilen patates ve cevizden patates cezeryesi ve patates lokumu ürettiler.

Patates cezeryesi ve patates lokumunun herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Ölmez şunları söyledi:

“Amacımız Niğde mutfağını geliştirmektir. Patates cezeryesi ve patates lokumunu nişasta ve Hindistan cevizi, pudra şekeri, susam ya da haşhaşla beraber servis edilebilir hale getirdik. İnsanların aklında sebzeden tatlı mı olurmuş algı vardı. Ama sonuç muazzam. Tek amacımız Niğde mutfağını ve gastronomisini geliştirmektir. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek Niğde elması çalışmalarımız olacak. Bunlar evde herkesin bula bileceği malzemelerdir. Katkı maddesi içermeyen patatesli cevizli cezeryeyi ve lokumunu ev hanımları evlerinde rahatlıkla yapabilirler. Patates cezeryesi ve patates lokumu konusunda patent başvurusunda bulunduk. Bu konu hakkında bir de bildiri hazırladık önümüzdeki günlerde yayınlanacak.”

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