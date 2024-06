PAÜ'de mezuniyet sevinci: Çift diploma aldılar

“Pamukkale Üniversitesi mezunu olarak bugün Filistin Gazze' de soykırım, Ukrayna'da savaş, Doğu Türkistan'da zulümle karşı karşıya kalan tüm genç arkadaşlarım için kendi diplomama ek olarak bu ikinci diplomayı alıyorum. İnsanlık onuruna yakışır biçimde hürriyetin, adaletin ve dünya barışının herkes için olması gerektiği inancı ve sorumluluğuna sahip Pamukkale Üniversitesi bireyleri olarak; uyruğu, ırk, etnik kimliği, din ve inancı ne olursa olsun, her bireyin özgürce yasama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. İnsanların yaşama hakkına kasteden ya da kast edenleri destekleyen her türlü eylemin ve söylemin karşısında yer alıyoruz! Yeryüzündeki her bireyin eşit haklara sahip olduğu inancayla acımasız, insanlık dışı ya da onur kırıcı muameleye uğratılmasını asla kabul etmiyoruz! Bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden yasatılan zulüm, baskı, işkence ve vahşi muamelelerin durmaksızın her geçen gün artarak devam etmesi, insani ve ahlaki evrensel değerleri yerle bir etmektedir. Biz de yasama hakkına karşı yapılan her türlü şiddet girişimini reddediyor; siyasal terörizme ve uygulayıcılarına sert bir tavırla karşı çıkıyoruz! Her devletin evrensel değerler bakımından eşit olması gerektiği bilinciyle, toplumsal ve kültürel haklar, erk farkı göz etmeksizin, tüm dünya devletlerinin uygulamasını ve uygulamayan devletlere ise gerekli tepki ve eylemleri göstermelerini talep ediyoruz! İnsan olabilmenin evrensel değerlerine bağlı olarak herkesin ve her devletin bireylerin ve toplumların sosyal güvenliklerini sağlamasının ve sağlanmasına destek vermelerini bekliyoruz. İnsanlığın en gelişmiş toplumların yarattığı teknoloji sağında savaşa, soykırıma, katliamla, açıkla, yoklukla sınamıyor olması asla kabul etmiyoruz. Buna sebep olanlar, destek verenleri şiddetle kınıyoruz! Bugün atılan ve atılacak her adımın geleceğe de atılan bir adim olduğunun bilinci içerisinde, insan özgürlüğüne ve haysiyetine karst yapılan her saldırıya sessiz kalmanın zulme ortak olmak anlamama geldiğini gayet iyi biliyoruz! Sonuç olarak; insan olabilmenin kıyısında değil tam kalbinde yaşayabilmek adına, zorbalığın, kötülüğün, merhametsizliğin, şiddetin, zulmün, saldırın, soykırımın, katliamın ve de antidemokratik her adımın karşısındayız!”