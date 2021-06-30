Gündem Payitaht şehrine yakışan düzenleme
KONYA

Payitaht şehrine yakışan düzenleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın Türkiye Selçuklu Devleti’ne başşehir oluşunun 924. yılı dolayısıyla “Selçuklu Payitahtı Konya” temasıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehrimizle, tarihimizle ve o tarihi yazan ecdadımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Payitaht şehrine yakışan düzenleme ​
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Alaaddin Tepesi çevresinde başlattığı dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

  • Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarihi dokusuna uygun olarak titizlikle yürütülen Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephelerinin iyileştirmesinde ilk etabın tamamlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etabın planlanan şekilde devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi’ndeki tüm binaların payitaht şehir Konya’ya yakışır hale gelmesini arzu ediyoruz. Konya’mızın vizyon projelerinden olan ve şehrin çehresini değiştirecek projeyi, bölgeye en az rahatsızlık verecek şekilde bitirmek için çaba sarf ediyoruz.” diye konuştu.

  • Başkan Altay, Konya’nın bütün projelerine destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük’e teşekkür ederek, projenin Konya için hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında ilk etapta 12 bina, 60 bağımsız bölümün dış cephesi yenilenirken; ikinci etapta 40 binanın cephe rehabilitasyonu tarihi dokuya uygun şekilde yürütülecek. İkinci etabın yaz aylarında tamamlanması planlanıyor.

Abone Ol Google News
Post darbedenpost yalana

Post darbeden
post yalana

​Darbelerin yolu böyle döşendi.
CHP lideri hemen özür dilemeli

CHP lideri hemen
özür dilemeli

​AK Parti'den yalanlara karşı hakikat operasyonu.
Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı

Yine zırvaladı
yalanda zirve yaptı

​Yalanları seriye bağlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü.
Kafalarını kuma gömdüler

Kafalarını kuma gömdüler

​İletişim Başkanı Altun, ana muhalefeti eleştirdi.
Pinokyo olsa burnu büyürdü

Pinokyo olsa burnu büyürdü

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı.
PKK vahşeti

PKK vahşeti

Örgüte muhalif Kürtler, akıl almaz işkencelerle katlediliyor.
Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

​Yıldırım el emekleri festivali başladı
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Çırılçıplak soyup sınıra attılar.
Başvuru 2,2 milyonu geçti

Başvuru 2,2 milyonu geçti

​Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması büyük ilgi gördü.
LGBT'nin avukatı ABD

LGBT'nin avukatı ABD

​Sen asıl göçmenlere endişelen.
Kriptolara kötü haber

Kriptolara kötü haber

​Sürenin 3 yıl daha uzatılması bekleniyor.
Peker'e cinayet operasyonu

Peker'e cinayet operasyonu

​10 adamı 4 ilde gözaltına alındı.
Aşı olmayana kısıtlama

Aşı olmayana kısıtlama

​Salgın öncesine dönüşün anahtarı.
Maçlara sınırlı sayıda seyirci

Maçlara sınırlı sayıda seyirci

​Sağlık Bakanı Koca'dan müjde.
Son dakikada <br>çeyrek finale yükseldiler

Son dakikada
çeyrek finale yükseldiler

​Ukrayna son dakikalarda attığı golle İsveç'i elemeyi başardı.
İngiltere Almanya'yı devirdi

İngiltere Almanya'yı devirdi

İngilizler Almanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.