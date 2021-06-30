Payitaht şehrine yakışan düzenleme ​

Dünya

Yunan zulmü: Çırılçıplak soyup sınıra attılar

Denizde yakaladığı göçmenleri botlarını batırarak ölüme terk eden Yunanistan, karaya çıkabilenlere ise akıl almaz işkenceler yapıyor. Yunan askeri, dün de 42 göçmeni çırılçıplak soyarak aç ve susuz bir şekilde Türkiye sınırına gönderdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, uzun süre derme çatma kulübelerde tutulduklarını ve dayak yediklerini anlattı.