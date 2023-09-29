Pendik'te can pazarı: Sağanak sonrası istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Arnavutköy'de sel nedeniyle bir binanın giriş katında mahsur kalan kadın, komşuları tarafından kurtarıldı. Arnavutköy'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından Haraççı Mahallesi, Öğün Sokak'ta bir binanın giriş katını su bastı. Evde mahsur kalan kadın komşuları tarafından kurtarıldı. Kadının kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.