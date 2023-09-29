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Pendik'te can pazarı: Sağanak sonrası istinat duvarı araçların üzerine yıkıldı

Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası’nda gök gürültülü yağış etkili oluyor. Yollar su altında kalırken seyir halindeki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

09:52 . 29/09/2023 Cuma
DHA
Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün kentin Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçesinde yollar göle dönerken bugün ise Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.



Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.


İstinat duvarı çöktü

Pendik'te aşırı yağıştan istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Serviste sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı.

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te bir çok yeri su bastı.





#İstanbul
#Pendik
#Sel
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