Gündem Pensilvanyadan mesaj getirdi Ortadan kayboldu
ANKARA

​Pensilvanya’dan mesaj getirdi: Ortadan kayboldu

Pensilvanya’dan mesaj getirdi: Ortadan kayboldu

FETÖ bağlantılı Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettikten sonra ortadan kayboldu. FETÖ elebaşı Gülen’in özel kalemi Osman Şimşek’in kardeşi olan Ersin Şimşek cep telefonuna cevap vermiyor. Resmi kayıtlarda derneğe ait bir telefon yok. Derneğin adres olarak gösterdiği yer ise bir inşaat firmasının deposu çıkmıştı. Yeni Şafak’ın “Pensilvanya’dan mesaj mı getirdi” manşetinden sonra ne CHP’den ne de sözde dernek ve kurucularından bir açıklama gelmedi. İnternet adresi de olmayan derneğin tek faaliyeti Kılıçdaroğlu’nu ziyaret olarak görülüyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Ersin Şimşek - Kemal Kılıçdaroğlu
Ersin Şimşek - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezinde misafir ettiği Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek ortadan kayboldu.

  • Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2020’de Milliyetçi İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ersin Şimşek’i kabul etmiş, dernek üyeleriyle de video konferans yöntemiyle bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu’na Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye eden ve birlikte poz veren Şimşek’in, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da en güvendiği adamı Osman Şimşek’in kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Ersin Şimşek, 30 Eylül 2020’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

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Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi

15 TEMMUZ’DA ABD’DEYDİ

Yeni Şafak, söz konusu ziyareti, “Pensilvanya’dan mesaj mı getirdi” başlığıyla manşetten duyurmuştu. 29 Ocak’taki haberde, bir dönem garson ve vale olarak çalışan Ersin Şimşek’in 30’un üzerinde yurt dışı çıkış kaydı olduğu, 7 Temmuz 2016 tarihinde ABD’ye gittiği ve 27 Temmuz’da ülkeye döndüğü belirtiliyordu.

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ADRESİ SAHTE ÇIKTI

  • Söz konusu haberin ardından ise Şimşek’in başkanı olduğu Milliyetçi İmam Hatipliler Derneğinin tabelası bile olmayan paravan dernek olduğu ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda adresi, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi’nde görünen derneğin yerinde aslında bir inşaat firmasının deposunun bulunduğu, yani derneğin resmi makamlara sahte adres bildirdiği tespit edilmişti. Yeni Şafak’ın söz konusu haberlerinin ardından Şimşek kayıplara karıştı. Şimşek, söz konusu haberlerle ilgili hiçbir açıklama dahi yapmadı. Ayrıca muhabirimiz Şimşek tarafından kullanıldığı öğrenilen “0532 230 .. ..” numaralı telefonu birçok kez aradı. Ancak Şimşek, telefonlarına da cevap vermedi.

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CHP DE SESSİZ

Ayrıca söz konusu haberlere CHP’nin de sessiz kalması dikkat çekti. Şimşek gibi CHP de söz konusu ziyarete ve derneğe ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Söz konusu ziyarete ilişkin fotoğraflar ise hala CHP’nin internet sitesinde yer alıyor. Yine 9 Ocak 2020’de kurulan derneğin, 7 kurucu üyesi bulunuyor. Söz konusu kurucu üyelerinin hiçbiri de açıklama yapmadı.

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İLETİŞİM BİLGİSİ YOK

  • Söz konusu derneğin adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin internette herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Derneğin internet sitesi dahi bulunmuyor. Buna karşın, resmi makamlara bir depo olarak kullanılan yeri “adres” olarak bildiren derneğin, iletişim bilgilerini de gizlediği öğrenildi. Derneğin iletişim bilgilerinin resmi kayıtlarda çıkmadığı belirtildi.

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TEK FAALİYETİ BU OLDU

Şimşek’in başkanı olduğu derneğin bilinen bir faaliyeti de bulunmuyor. Bugüne kadar ki tek faaliyeti ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyareti olarak görünüyor. Öte yandan Şimşek, bazı üyelerinin “Fişleniriz” kaygısıyla daveti reddettiğini iddia ederek algı operasyonu yapmıştı.

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Elebaşının adamı

Ersin Şimşek’in ağabeyi Osman Şimşek, FETÖ elebaşı Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinde yaşıyor.
  • Ortadan kaybolan Ersin Şimşek’in ağabeyi Osman Şimşek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in en yakınındaki isimlerden biri. Mollalar Grubu içerisinde yer alan Osman Şimşek hakkında “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan yakalama kararı bulunuyor. Osman Şimşek, Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinde yaşıyor ve çiftliğin sorumluları arasında yer alıyor. Gülen’in bizzat yetiştirdiği ve en güvendiği adamlarından olduğu belirtilen Osman Şimşek, aynı zamanda elebaşının örgüt tabanına yönelik çeşitli mesajlarının ve videolarının yayınlandığı “Herkül” isimli sitenin de editörü.

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