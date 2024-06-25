Perde kalktı gar göründü

İstanbul'un tarihi simgelerinden Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girdi. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesinin belediye ve Anıtlar Kurulu tarafından onay alması üzerine 2016 yılında çalışmalara başlandı. Büyük ölçüde tamamlanan onarım çalışmalarında binanın çevresini kaplayan örtülerin de bir kısmının kaldırıldığı görüldü. Restorasyonda olan Haydarpaşa Garı'nın yeni hali, drone ile görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarının 2024’te tamamen hazır hale getirileceğini ifade etmişti.