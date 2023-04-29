Petrole de kavuşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en uzun 4’üncü köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, petrol müjdesi verdi.

Konuşmasında “Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana’mızın yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Erdoğan “650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

1700 METRE UZUNLUĞUNDA

Adana’ya yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir arada olduklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye gibi Adana büyüdükçe ulaşım başta olmak üzere yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Adana Çevreyolu adeta şehir içi yolu haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Köprümüz sıradan ulaşım eseri olmanın ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan, 27 tabliyeden oluşan 6 şeritli köprüde 2 hatlı demiryolu da yer alıyor.”

286 MİLYONLUK TASARRUF

“Yaklaşık 2,3 milyar liralık yatırım olan proje Adana ve ülkemize yakıt ve vakitten yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı olmak üzere inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana’mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.Biz sadece yol yapmıyoruz, köprü kurmuyoruz, baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz... Birileri varsın ‘Yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak?’ desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin onun güvenliği, refahı için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.”

ÇOK UZAK OLMAYAN TARİHTE

“Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı haline getirmeyi konuşabiliyorsak bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız Allah da önünüzde nice yollar açıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. 14 Mayıs inanıyorum ki Cumhur İttifakı’nın milletimizle bütünleştiği zafer tarihi olduğuna inanıyorum.”

Kardeşliğin mücadelesini verdik

Milletin geri kalmışlık, terör kargaşa günlerinden bıktığına vurgu yapan Erdoğan “Asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlarken birlik, beraberlik, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye Yüzyılı’nın eşiğindeki ülkemizin Adana’da etnik ve mezhebi ayrımcılıktan uzak şekilde tüm vaktini müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayi, ticaret, tarımın şehri Adana’nın üretim, alın teri ile Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği yeri almak hakkıdır” ifadelerini kullandı.

En büyük faydayı gençler görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğunu anlattı. Paylaşımına “Sevgili genç kardeşim” diye başlayan Erdoğan, Türkiye’nin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadıklarını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdiklerini belirtti.

100 MİLYON DOLAR BULUNAMAMIŞTI

Böylece santralin, “nükleer tesis” hüviyeti kazandığına işaret eden Erdoğan, “Peki neden 60 yıl? Bunun hikayesini anlatayım sizlere. Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70’li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi, 100 milyon dolar bulunamadığı için başarılı olamadı. Merhum Özal’ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bundan dolayı sadece zaman kaybetmediğini, milyarlarca dolar enerji faturası ödeyip milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makus talihi değiştirdik, yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık.”

İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRECEK

“Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak. Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz.”



