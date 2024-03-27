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PKK'da çözülme hız kazandı! MSB duyurdu: Bir terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan bir PKK'lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonların artan şiddet ve tempoda devam ettikçe örgütteki çözülmenin de hızlandığını ifade etti.

Semih Bozkuş
18:53 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:56 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
PKK'lı terörist teslim oldu. (Foto: Arşiv)
PKK'lı terörist teslim oldu. (Foto: Arşiv)

Eli kanlı bebek katili terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı.

Örgütün Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan bir terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.

Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

"Örgütteki çözülme hızlandı"

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonların artan şiddet ve tempoda devam ettikçe örgütteki çözülmenin de hızlandığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."




#Terörist
#PKK
#Terör Örgütü
#Teslim
#Milli Savunma Bakanlığı
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