PKK'da çözülme hız kazandı! MSB duyurdu: Bir terörist teslim oldu

Eli kanlı bebek katili terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı.
Örgütün Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan bir terörist, Habur’daki Hudut Karakoluna teslim oldu.
Gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
"Örgütteki çözülme hızlandı"
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık, PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonların artan şiddet ve tempoda devam ettikçe örgütteki çözülmenin de hızlandığını ifade etti.
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."