PKK'nın Tunceli grubuna operasyon: Öldürülen 9 teröristin 3'ü turuncu 2'si gri listedeydi.

Tunceli’de etkisiz hale getirilen 9 teröristten 5’inin kimlikleri açıklandı. Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu kapsamında Jandarma Astsubay Celil Mutlu’nun şehit düştüğü mağarada 1 terörist teslim alınmış, 8 terörist ise ölü ele geçirilmişti. Söz konusu teröristlerin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat’ta düzenlenen terör eylemlerinin sorumluları oldukları vurgulandı. Teröristlerden 3’ünün 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu listede, 2’sinin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede arandıkları tespit edilmişti.

eröristlerden 3’ünün 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu listede, 2’sinin ise 500 bin TL’ye kadar ödülle ngri listede arandıkları tespit edilmişti.

LİSTEYE 5 ÇİZİK BİRDEN

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; turuncu listedekilerden birinin Tunceli Ovacık kırsalında faaliyet yürüten “Munzur” kod adlı Cihan Söylemez olduğu, 26 Eylül 2015’te Tunceli’de Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden terörist grup içinde yer aldığı kaydedildi. Turuncu listedeki diğer 2 teröristin de “Veroz” kod adlı Çağla Yeleser ve “Jinda Jin” kod adlı Mihriban Ata olduğu belirlendi. Ölü ele geçirilen gri listedeki teröristlerin ise “Nuda Karker” kod adlı Güldane Karaer ve “Rojin Adıyaman” kod adlı Hasret Ülger oldukları bilgisi verildi.

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GÜNDEM Tunceli'de PKK'nın inleri imha edildi

Pençe Kaplan’da 3 terörist daha

Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kaplan harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK’lı ateş destek vasıtaları ile vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü operasyonu, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” mesajıyla duyurdu.

PKK’da iç çatışmalar arttı

ABD’nin Suriye’de PKK’yı meşrulaştırmak için Arap ve Süryanilerle kurduğu SDG yapılanması çöküyor. Son günlerde SDG içindeki Araplarla PKK’lı gruplar arasında çatışmalar arttı. PKK/YPG, SDG çatısı altındaki onlarca silahlı Arap aşiret gücünü tutukladı. PKK’lı teröristlerle Arapların birbirinden ayrılması için ilk adımın atıldığı belirtiliyor. ABD’li yetkililer ise SDG kontrolündeki bölgelerde söz sahibi Arap aşiretlerle alternatif modeller üzerinde görüşüyor.

TEPEDEKİLER PKK’LI

PKK’nın Suriye yapılanması ile ilgili çalışmalar yürüten araştırmacı Anas Shawakh, SDG kontrolündeki bölgelerde krizin derinleştiğini söyledi: “SDG’nin üst yönetiminde Kürtler yer alıyor. Birliklerin yüzde 25’i Kürtler, yüzde 75’i Arap. Buradaki en büyük sorun, yöneticilerin doğrudan terör örgütü PKK üyesi olmasından kaynaklanıyor. Çatışmalarda ön saflarda Arapların olması, rejimle SDG’nin birlikte çalışması da bölgede yaşanan gerginliğin diğer sebepleri.”

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SİVİLLER İSTEMİYOR

Deyrizor’daki son durum hakkında da bilgi veren Suriyeli araştırmacı, şunları aktardı: “Kent iki kişinin idaresine bırakılmış. Baran PKK’nın baş temsilcisi ve tüm Deyrizor’u yönetiyor. Adel ise Suriye’deki en büyük petrol ve gaz sahalarını kapsayan kırsal bölgeyi kontrol ediyor. Aylardır ekmek kıtlığı yaşanan Deyrizor’da fırınların akaryakıt ödeneklerini bile kestiler. İnsanları kasten aç bıraktılar. Halk bu uygulamaları protesto ediyor, PKK’lıların bölgeden sınır dışı edilmesini istiyor.”