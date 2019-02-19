PKK’nın yeni elçisi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçiliği görevine diplomat David Satterfield’ı aday gösterdi. Bu atama, ABD’nin Suriye konusunda terör örgütü PKK/PYD’ye yakın bir yol izleyeceğinin ip uçlarını verdi. ABD Senatosu’nun onaylamasının ardından Türkiye’ye gelmesi beklenen Satterfield, savaşın uzatılması ve Suriye’nin bölünmesinden yana. Terör örgütü PKK/PYD’ye sempatisi ise üst düzeyde.

YPG’YE KORUMA KALKANI

11 Ocak 2018’de ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde “DEAŞ sonrası ABD’nin Suriye Politikası” üzerine gerçekleştirilen oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan David Satterfield PKK/PYD’nin korunması gerektiğini ifade etti. Satterfield şunları söyledi: “Suriye’de kalma nedenimiz kritik müttefiğimiz olan YPG’ye onlar için hayati olan destek ve yardımı sunmak. DEAŞ’a karşı cesurca savaşan YPG’yi korumak. Suriye’nin geri kalanına da model teşkil edecek bir politik yapısal dönüşümü sağlamak. Böylece oluşturulacak yeni Suriye Devleti’nde ülkenin Kuzeydoğusu’ndaki müttefiklerimizin adilce temsil edilmesini sağlamak.”

ÇEKİLMEYE KARŞI ÇIKIYOR

ABD Başkanı’nın ifadeleriyle ülkenin Suriye stratejisi üzerine görüş beyan eden Satterfield, “Başkan’ın da kesin olarak ifade ettiği gibi, stratejik olarak Suriye’den çekilmeyeceğiz. Zafer ilan edip gidecek değiliz. Bu benim fikrim değil. Bu ABD Başkanı’nın taktiksel kararıdır” dedi.

İran ve Rusya’nın genişlemesi tehdidine karşı YPG’ye silah desteğinin sürmesi gerektiğini belirten Satterfield, “Stratejik partnerlerimiz olan Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi DEAŞ’ı mağlup etmemizde hayati bir öneme sahiptir. Bu bağlamda ABD güçlü bir şekilde inanmaktadır ki; Suriye’deki gruplar özellikle, tüm Kürt bileşenler dahil edilerek temsil edilmelidir” şeklinde konuştu.

ÜLKEYİ BÖLMEKTEN YANA

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD’yi temsilen katılan Satterfield, Suriye’nin bölünmesi taraftarı. ABD’nin Suriye’yi vurduğu günlerde “prochetmoyen-orient.ch” adlı internet sitesinden sızdırılan 12 Ocak 2018 tarihli belgede, Satterfield’ın bir dizi gizli toplantıya katıldığı ortaya çıkmıştı. Belgeye göre ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün’den oluşan “Suriye için Küçük Amerika Grubu”nun Suriye’yi bölmek ve paylaşmak, bölgeyi istikrarsızlaştırmak için savaşı bir süre daha uzatmak için çalışmalar yürüttüğünü ortaya koyuyordu.

MÜNBİÇ’TEN AYRILMAYIZ

Senato’nun Suriye konulu oturumlarında çok defa Beyaz Saray’ın Suriye politikasını yetkililere sunan Satterfield, bir başka konuşmasında Münbiç’le ilgili olarak “ABD’nin Münbiç’te kalmaya devam edeceği Türk hükümetine açıkça söylendi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye verilen destekten doğan kaygılarına ilişkin soruya Satterfield, “Biz Türkiye hükümeti ve güvenlik güçlerinin PKK ve Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki birçok güçle arasındaki ilişkiye dair kaygılarını çok iyi anlıyoruz. Ancak bu konunun bir iki ay içerisinde çözülebileceğini söyleyemiyorum. İyi olan noktaysa Suriye Demokratik Güçleri yönetimi de bunun ciddi bir mesele olduğunun farkında” diyerek belirsiz bir yanıt verdi.

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İsrail dostu

Sattarfield’ın İsrail ile çok sıkı ilişkileri bulunuyor. 2005’te İsrail’in ABD’deki lobi kuruluşu AIPAC ile yakın temas halinde olan Satterfield hakkında Filistin-İsrail barış görüşmelerine ilişkin gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle iddianame hazırlanmıştı.