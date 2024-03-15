PKK’ya karşı Bağdat’ta çözüm zirvesi

Türkiye ile Irak arasında teröre karşı iş birliğinin ele alındığı bakanlar düzeyindeki ikinci toplantı dün Bağdat’ta yapıldı. İlki aralık ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen güvenlik zirvesine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Heyette İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yer aldı.
TERÖR, KALKINMA, SU
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının gündemi yoğundu. PKK başta olmak üzere terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanlarının yanı sıra Basra’dan Türkiye’ye uzanacak Kalkınma Yolu Projesi, Dicle ve Fırat’tan Irak’a su tahsisi gibi önemli konu başlıkları ele alındı. Zirvede Türkiye, sınır güvenliğini sağlamada kararlı olduğu mesajı ve 2 yıl önce teklif ettiği “ortak harekât merkezi” kurulması fikrini yineledi. Türkiye, PKK ile mücadelede yaz aylarında Irak’ın kuzeyinde yeni bir safhaya geçmeyi planlarken, ortak harekat merkezinin oluşturulmasını önemsiyor. Zirvede, bölgenin PKK’dan arındırılması, buna paralel oluşacak istikrarın Kalkınma Yolu’nun getireceği ferahlıkla desteklenmesinin, iki ülkenin de yararına olacağı mesajı iletildi.
LİDERLERE HAZIRLIK
Bakanlar düzeyinde ikinci zirvenin 12 yıl aranın ardından önümüzdeki nisan ayında Bağdat’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temaslarına önemli bir altlık oluşturması bekleniyor. Türkiye, bu yaz önce Pençe-Kilit Harekatı'nı tamamlamayı, bunun takibinde operasyonların Pençe-Kilit bölgesinden ihtiyaç olan yerlere genişleyebileceği sinyalini en yetkili ağızlardan veriyor.
Teröre karşı Ortak Daimi Komite kuruluyor
* Toplantının ardından yayınlanan bildiride tarafların 'sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumumun' istişare edildiği belirtildi. Bildiride Irak ve Türkiye arasında birçok alan 'Ortak Daimi Komite' kurulması kararlaştırıldığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:
* Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a yapmayı planladığı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
* İki ülke arasında düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.
* Bu kapsamda, terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırıldı.
PKK VE UZANTILARI ORTAK TEHDİT
* Görüşmelerde, her iki taraf da Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı. Taraflar ayrıca, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizdi. Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler istişare edildi. Türkiye, PKK’nın Irak’ta yasaklı örgütler listesine alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
* Taraflar, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.
* Taraflar, Gazze’de soykırıma varan katliama ilişkin görüş teatisinde bulundu ve Filistin davasının desteklenmesi konusunda iradelerini teyit etti
Komutanlar sınırda buluşacak
Irak’la terörle mücadele merkezli artan temas, sınır hattında da komutan seviyesinde gelişecek. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, hafta içinde Türk ve Iraklı komutanların Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Iraklı yetkililerle toplantıda Türkiye-Irak sınır hattının güvenliği ele alındı, Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler görüşüldü. Önümüzdeki dönem bu tarz iş birliği ve koordinasyon toplantıları devam edecek.