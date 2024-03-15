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PKK’ya karşı Bağdat’ta çözüm zirvesi

Kuzey Irak’taki PKK varlığına son vermek için Türkiye ile Irak arasında teröre karşı iş birliğini içeren bakanlar düzeyindeki güvenlik zirvesi Bağdat’ta yapıldı. Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ile MİT Başkanı Kalın’ın katıldığı zirvede ‘Ortak Harekât Merkezi’ önerisi yinelendi. Zirvede Kalkınma Yolu Projesi, Dicle ve Fırat’tan Irak’a su tahsisi gibi önemli konu başlıkları da ele alındı.

Canberk Doğan
04:00 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:18 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Güvenlik zirvesi.
Güvenlik zirvesi.

Türkiye ile Irak arasında teröre karşı iş birliğinin ele alındığı bakanlar düzeyindeki ikinci toplantı dün Bağdat’ta yapıldı. İlki aralık ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen güvenlik zirvesine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Heyette İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da yer aldı.

TERÖR, KALKINMA, SU

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in ev sahipliğinde yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının gündemi yoğundu. PKK başta olmak üzere terörle mücadele, güvenlik ve askeri işbirliği alanlarının yanı sıra Basra’dan Türkiye’ye uzanacak Kalkınma Yolu Projesi, Dicle ve Fırat’tan Irak’a su tahsisi gibi önemli konu başlıkları ele alındı. Zirvede Türkiye, sınır güvenliğini sağlamada kararlı olduğu mesajı ve 2 yıl önce teklif ettiği “ortak harekât merkezi” kurulması fikrini yineledi. Türkiye, PKK ile mücadelede yaz aylarında Irak’ın kuzeyinde yeni bir safhaya geçmeyi planlarken, ortak harekat merkezinin oluşturulmasını önemsiyor. Zirvede, bölgenin PKK’dan arındırılması, buna paralel oluşacak istikrarın Kalkınma Yolu’nun getireceği ferahlıkla desteklenmesinin, iki ülkenin de yararına olacağı mesajı iletildi.

LİDERLERE HAZIRLIK

Bakanlar düzeyinde ikinci zirvenin 12 yıl aranın ardından önümüzdeki nisan ayında Bağdat’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temaslarına önemli bir altlık oluşturması bekleniyor. Türkiye, bu yaz önce Pençe-Kilit Harekatı'nı tamamlamayı, bunun takibinde operasyonların Pençe-Kilit bölgesinden ihtiyaç olan yerlere genişleyebileceği sinyalini en yetkili ağızlardan veriyor.

Teröre karşı Ortak Daimi Komite kuruluyor

* Toplantının ardından yayınlanan bildiride tarafların 'sınamalar karşısında takınacakları ortak tutumumun' istişare edildiği belirtildi. Bildiride Irak ve Türkiye arasında birçok alan 'Ortak Daimi Komite' kurulması kararlaştırıldığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

* Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak’a yapmayı planladığı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

* İki ülke arasında düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla bir Mutabakat Zaptı üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

* Bu kapsamda, terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında münhasıran çalışacak Ortak Daimi Komitelerin ihdası kararlaştırıldı.

PKK VE UZANTILARI ORTAK TEHDİT

* Görüşmelerde, her iki taraf da Irak’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı. Taraflar ayrıca, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizdi. Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler istişare edildi. Türkiye, PKK’nın Irak’ta yasaklı örgütler listesine alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

* Taraflar, öngörülen temas mekanizmaları çerçevesinde görüşmelerin düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

* Taraflar, Gazze’de soykırıma varan katliama ilişkin görüş teatisinde bulundu ve Filistin davasının desteklenmesi konusunda iradelerini teyit etti

Komutanlar sınırda buluşacak

Irak’la terörle mücadele merkezli artan temas, sınır hattında da komutan seviyesinde gelişecek. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, hafta içinde Türk ve Iraklı komutanların Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Iraklı yetkililerle toplantıda Türkiye-Irak sınır hattının güvenliği ele alındı, Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler görüşüldü. Önümüzdeki dönem bu tarz iş birliği ve koordinasyon toplantıları devam edecek.


Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Son 20 yıldır oyun değiştirici hamlelerimiz oluyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırıkkale'deki iftar programında konuştu: "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük. Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı. Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır." dedi.


#Diplomasi
#Terör
#PKK
#Irak
#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
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