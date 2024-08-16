PKK'ya karşı Irak'ta iki merkez

Başkent dün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Irak ile güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Önce “Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu”nun ilk toplantısı düzenlendi. Ardından “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması”nın dördüncü toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Iraklı mevkidaşlarının bulunduğu toplantıda Türkiye ile Irak arasında imzalanan 27 maddelik anlaşmadaki gelinen son aşama değerlendirildi. Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

BAŞİKA’DA EĞİTİM MERKEZİ

Türkiye ile Irak arasında, başta PKK olmak üzere terörle mücadele için Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Başika'da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacak. Diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Irak'ın, Bağdat'ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracağını bildirdi. Kaynaklar, bu merkezlerin, iki ülkenin başta terör örgütü PKK olmak üzere, terörle mücadelesinde ortak mücadeleye imkan sağlayacağını belirtti.

ORTAK MEKANİZMA KURULDU

Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Fuad Hüseyin ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, “Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşmanın tarihi önemi haizdir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

İLİŞKİLERİMİZE GÜÇ KAZANDIRDIK

Mutabakat zaptı için ilgili kurumların Irak’la beraber önemli bir çalışma ortaya koyduklarını vurgulayan Fidan, “Bu çabanın somut çıktılarını ise Iraklı kardeşlerimizle beraber hayata geçiriyoruz. Son dönemde hem siyasi, hem teknik düzeydeki karşılıklı temaslarımızı yoğunlaştırdık. İlişkilerimize güç kazandırdık. Bu olumlu seyri sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Nisan ayında Irak’a gerçekleştirdikleri tarihi ziyarette taçlandırdık. Bu ziyarette 27 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanması ortak irademizin en önemli tezahürü” diye konuştu.

TAKİP İÇİN YENİ KOMİSYON

Türkiye ve Irak arasında imzalanan mutabakat zaptının mutluluk verici olduğunu ve bu tarz süreçlerin kolay olmadığına dikkat çeken Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise “mutabakat zabıtlarının yazılması, hazırlanması kolaydır, ancak bunun yürürlüğe girmesi önem arz etmektedir ve geniş çaplı çalışmalar gerektiriyor. Anlaşmayla iki ülke tarafından bu mutabakat zaptının takip edilmesi noktasında daimi bir komisyon kurulacak” dedi. Hüseyin, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasında bir ilk olduğunu kaydetti. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ilişkinin daha da ilerleyeceğini belirten Hüseyin, “Bu komisyonlar aracılığıyla amacımız ikili ilişkilerimizi daha ileriye götürmek. İyi ilişkilerimiz var ancak bunu genişletme arzusu içerisindeyiz” dedi.

Irak’a vize serbestisi

İş birliğinin ticaret, enerji, su, eğitim ve askeri konuları da kapsadığını ifade eden Bakan Fidan, şunları kaydetti: “Temaslarımızın kurumsallaşması işte bu komiteler aracılığıyla gerçekleşiyor. Çerçeve anlaşması ile oluşturduğumuz ortak planlama grubu, bu komiteleri denetleyecek ve çalışmalarına yön verecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat’ı ziyareti sırasında mutabık kalınan vize serbestisi uygulaması da yürürlüğe girecek. 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını 1 Eylül itibarıyla başlatma konusunda bugün karar aldık.”







