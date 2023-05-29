Plana sadık kaldık yeni dönem başlıyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’a oy veren seçmenin ikinci tur tercihi Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan oldu. Oğan’ın yüksek oy aldığı illerde Erdoğan oylarını artırdı. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turunda aday olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turuna ilişkin “Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.” değerlendirmesinde bulundu. Oğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, tamamlanan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ilk turunda kendisini destekleyen seçmenlerin, ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirdiğini belirtti.

ARTIK YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Seçmenlerin, Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullandığını ifade eden Oğan, mesajında şunları kaydetti: “Seçmenimiz, ‘Bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi’ diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir. Buradan, plana sadık kalan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık yeni bir dönem başlıyor. Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur.”

YÜZDE 25’TEN YÜZDE 33’E YÜKSELDİ

Birinci turda Oğan, memleketi Iğdır’da yüzde 11,9 oy aldı. İkinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır’da oyunu yüzde 25,29’dan yüzde 33,2’ye yükseltti. Oğan’ın yüksek oranda oy aldığı, Kayseri, Karabük, Karaman, Isparta, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, Çankırı, Sakarya’da da, Oğan’ın seçmeninin tercihi Erdoğan oldu. Oğan’ın yüzde 8,8 oy aldığı Kayseri’de Erdoğan oyunu yüzde 63,33’ten 67,9’a, Oğan’ın yüzde 7,9 oy aldığı Karabük ve Karaman’da Erdoğan’ın oyu yüzde 64’tü geçti. Oğan Isparta, Bolu ve Bursa’da yüzde 7,5 oy almıştı.

HER İLDE ARTIŞ VAR

İkinci turda bu şehirlerde de Erdoğan oyunu artırdı. Erdoğan Isparta’da oyunu yüzde 53,65’ten yüzde 57’7’ye, Bolu’da yüzde 60,9’dan yüzde 64,78’e, Bursa’da ise yüzde 51,5’den yüzde 54,7’ye ulaştı. Yine Oğan’ın yüzde 7’nin üzerinde oy aldığı Kastamonu, Aydın, Çankırı ve Sakarya’da da Erdoğan oy oranını artırdı. Erdoğan oyunu Kastamonu’da yüzde 69,7’ye, Aydın’da yüzde 40,2’ye, Çankırı’da yüzde 76,8’e, Sakarya’da ise yüzde 68,5’e yükseltti. Antalya’da ilk turda Oğan’a giden yüzde 6,4’lük oyların bir kısmı da Erdoğan’a kaydı. Erdoğan Antalya’da oy oranını 39,8’den 42,7’ye çıkardı.







