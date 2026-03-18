Pokemon değil ‘veri’ avıymış

Siber Güvenlik Uzmanı Soner Özcan, Pokemon Go gibi sanal gerçeklik oyunlarının çok büyük bir veri tabanına sahip olduğunu söyledi. 30 milyardan fazla verinin toplandığını ifade eden Özcan, “Bu çekilen görüntülerle şehirlerin, parkların, binaların hatta iç mekanların 3 boyutlu haritaları oluşturulabilir. Başta kritik alt yapılar, elektrik enerji sistemleri, askeri bölgelerin sınırları, hassas tesisler gibi birçok kritik bölgenin detaylı haritalanması sonucu doğdu. Oyuncular farkında olmadan kamu binalarını tarayıp sisteme veri olarak sunmuş olabilir” değerlendirmesini yaptı. Söz konusu veri havuzunun istihbarat amaçlı kullanılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Özcan, “Bu kadar büyük bir veri vasıtasıyla ve yapay zeka desteğiyle yüz, nesne tanıma, eşya tanıma gibi çok ciddi modellemeler yapılabilir. Kim hangi saatte nerede ne yapıyor, bu soruların cevapları bu verilerde bulunuyor olabilir” dedi.