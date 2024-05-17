Polis şefleri bilgi sızdırdı iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Ankara Emniyeti Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ı gözaltına alan ekipte bulunan bu 3 ismin, teknik takip yoluyla elde edilen bilgi ve görüntüleri başka organize suç örgütlerine servis ettikleri iddia edildi. Polis müdürlerinin incelenen dijital verilerine göre, buna benzer bilgi ve belgelerin, aynı zamanda bazı bürokrat ve siyasilerle de paylaşıldığı belirtildi.





OPERASYONA EMNİYET MÜDÜRÜ GİTMEZ

8 Eylül 2023’te Ankara Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde suç örgütü lideri Kaplan’ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntüler de bir başka skandalı gün yüzüne çıkarttı. Yakalanma görüntülerini yorumlayan üst düzey bir emniyet görevlisi, “Ayhan Bora Kaplan gibi bir ismi yakalamak için operasyona şube müdürü veya sorumlu emniyet müdürü gitmez. Yakalanacak kişinin kimliği önemlidir, ancak operasyona aynı şubenin özel timi katılır. Bu tim, fiziki ve silah üstünlüğünü sonuna kadar kullanır. Çatışma riski olan bir operasyonu ilgili müdürler yönetebilir, ancak kesinlikle bu kadar yakına girerek kapısını açmaz. Organizeden sorumlu Emniyet Müdürü Murat Çelik’in adli bir sorumluluğu olmadığı için kesinlikle operasyon alanında dahi olmaması gerekir” diye konuştu.





ÖNEMLİ BİRİ İMAJI VERMİŞLER

Yakalanma görüntülerine dikkat çeken uzman polis, şunları söyledi: “Yakalanma sırasında arabanın bir kısmı çekiliyor. Önden görüntü yok. Aslında daha önce yakalanma olmuş. Sonra da işin mizansen ve şov kısmına geçilmiş. Aracın önden görüntüsü yok. Çünkü muhtemelen içeride bir polis var, ne olur ne olmaz diye içeride bekletilmiş. Yani mizansene geçilince yanlış bir şey olmasın, Bora Kaplan ters bir hareket yapmasın diye, aracın içinde bir polis bekletiliyor. Hedefin çatışma riski ortadan kaldırılmış. Ayrıca üst düzey emniyet müdürlerinin operasyona katılması, Ayhan Bora Kaplan’ın önemli ve etkili biri olduğuna inandırmak için yapılmış.”



