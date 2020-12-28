Gündem Polise Benim vergimle maaş alıyorsunuz diyen kişiye emniyet müdür yardımcısından cevap Kaç para veriyorsan al da git
DÜZCE

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye emniyet müdür yardımcısından cevap: Kaç para veriyorsan al da git

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Cezaya itiraz eden bir vatandaşın polislere "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" sözleri büyük tepki topladı. Memurlara mukavemet eden kişiye en güzel cevabı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek verdi. Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
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Düzce’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Durdurulan araçtaki 3 kişinin izinlerinin olmadığının anlaşılması üzerine polis, tutanak tutmak istedi. Bu sırada araçtakilerden biri, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum" diyerek polis memurlarının tutanak tutmasına itiraz etti.

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"Al vergini de git"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

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