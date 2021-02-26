Gündem Polisin beni almaya teçhizatı yetmez demişti Gözaltına alındı
KONYA

'Polisin beni almaya teçhizatı yetmez' demişti: Gözaltına alındı

Konya'da sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarda yasa dışı bahis oynayan ve oynatan üç zanlı, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 'Bora' kod adını kullanan R.G.'nin canlı yayında polise hitaben, ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Konya'da yasa dışı bahis oynayan ve yayın yapan zanlılara operasyon düzenlendi.
Konya'da yasa dışı bahis oynayan ve yayın yapan zanlılara operasyon düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin 'Twitch' adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 'Bora' kod adlı R.G. ile kadın şüpheliler Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı.

Tanınmamak için maske ile yayın yapıp polisi hedef aldılar

Tanınmamak için yüzlerine maske takan şebeke üyelerinin canlı yayında yasa dışı bahis oynatmalarının yanı sıra yine yasa dışı bahis sitelerine de üye kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. R.G.'nin canlı yayın sırasında ise polise hitaben ''Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez'' dediği öğrenildi.

Polisin ise operasyon sırasında "Bak gelemezsiniz dedin. Geldik'' dediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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