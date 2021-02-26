'Polisin beni almaya teçhizatı yetmez' demişti: Gözaltına alındı

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CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar

CHP'li Maltepe Belediyesi’nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla çöpler topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın" dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz” dedi.