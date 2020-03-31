Gündem Postanenin ilaçlanmak için kapatılmasına kızan şahıs ortalığı birbirine kattı Etrafa tükürdü
İSTANBUL

Postanenin ilaçlanmak için kapatılmasına kızan şahıs ortalığı birbirine kattı: Etrafa tükürdü

Postanenin ilaçlanmak için kapatılmasına kızan şahıs ortalığı birbirine kattı: Etrafa tükürdü

Fatih’te yeni tip koronavirüs tedbiri kapsamında ilaçlanmak için kapatılan postaneye giren bir müşteri tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmamakta direndi. Postane görevlileriyle tartışan şahıs, iddiaya göre tükürerek bağırmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Postane görevlileriyle tartışan şahıs, iddiaya göre tükürerek bağırmaya başladı.
Postane görevlileriyle tartışan şahıs, iddiaya göre tükürerek bağırmaya başladı.

Olay, Fatih Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi üzerinde bulunan Sirkeci PTT Merkezi Cağaloğlu Şube Şefliği’nde meydana geldi. İddiaya göre, PTT binasının gişe bölümünde bir çalışanda yüksek ateş belirtisi görüldü. Bunun üzerine gişe bölümü boşaltılırken, kargo bölümündeki çalışanlar ve müşterilerin sağlığı için binanın ilaçlanmasına karar verildi.

Binanın kapıları ilaçlanmak için kapatılacağı anda bir müşteri tüm uyarılara rağmen içeriye girdi. Çalışanlarının ikazlarına kulak asmayan şahıs dışarıya çıkmamak için tartışmaya başladı.

Postane görevlilerine tükürdü

  • Görevlilerin yan binada bir çalışanda yüksek ateş belirtisi görüldüğü için ilaçlama yapıldığını söylemesine rağmen işleminin yapılmasını isteyen şahıs dışarı çıkmadı. Postane görevlileriyle tartışan şahıs, iddiaya göre tükürerek bağırmaya başladı.

Ağzından tükürük saçtığını söyleyen görevliye ise “İçeride müşteri var, postane çalışıyor. Mesai içindeyiz postane mi kapanır” diye cevap verdi.

Polisi beklemeden gitti

Hiçbir ikaza uymayan ve işleminin yapılmasını istediğini söyleyen kimliği belirsiz şahıs polise ihbar edildi. Polis gelmeden olay yerinden ayrılan şahıs kayıplara karıştı.

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